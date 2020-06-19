Заявление итальянских ученых о COVID-19 вызвало сенсацию 

Новая коронавирусная инфекция присутствовала в сточных водах Милана и Турина еще в декабре 2019 года, выяснили специалисты из итальянского Высшего института здоровья (ISS).
Как передает РИА "Новости", ученые исследовали 40 образцов сточных вод в разных регионах страны, взятых с октября 2019 по февраль 2020 года. Результаты исследования показали наличие РНК коронавируса в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года.
Следы вируса также были найдены в образцах, взятых в Милане и Турине в январе и феврале.
Новые данные ставят под сомнение общепринятую в научном сообществе хронологию распространения инфекции в Европе.
В ISS подчеркнули, что присутствие вируса в образцах из сточных вод не означает, что основные цепочки передачи коронавируса начались именно с них. При этом они уверены, что такие исследования помогут понять, как вирус начал распространяться в Италии.
Ранее французские ученые предположили, что коронавирус мог попасть в страну еще в ноябре — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили первый случай заражения. Такие же данные представили ученые из Великобритании.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8,5 млн человек, число жертв эпидемии приблизилось к 454 тысячам человек.