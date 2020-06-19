Заявление итальянских ученых о COVID-19 вызвало сенсацию 

Новая коронавирусная инфекция присутствовала в сточных водах Милана Турина еще в декабре 2019 года, выяснили специалисты из итальянского Высшего института здоровья (ISS).

Как передает РИА "Новости" , ученые исследовали 40 образцов сточных вод в разных регионах страны, взятых с октября 2019 по февраль 2020 года. Результаты исследования показали наличие РНК коронавируса в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года.

Следы вируса также были найдены в образцах, взятых в Милане и Турине в январе и феврале.

Новые данные ставят под сомнение общепринятую в научном сообществе хронологию распространения инфекции в Европе.

В ISS подчеркнули, что присутствие вируса в образцах из сточных вод не означает, что основные цепочки передачи коронавируса начались именно с них. При этом они уверены, что такие исследования помогут понять, как вирус начал распространяться в Италии.

Ранее французские ученые предположили, что коронавирус мог попасть в страну еще в ноябре — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили первый случай заражения. Такие же данные представили ученые из Великобритании.