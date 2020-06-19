На Земле зародился новый континент 

В южной части Индийского океана началось формирование нового «эмбрионального континента» — к такому выводу пришли французские и австралийские геологи, изучив состав пород островов.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал Terra Novs, ученые провели исследование на островах архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане недалеко от Антарктиды, и обнаружили в океане гранитную магму, которая формирует континентальный слой Земли. Авторы предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты.

Наряду с базальтами, традиционными для океанических островов, ученые нашли интрузию, магматическое внедрение более кислых по составу пород гранитного семейства — сиенитов, встречающихся только на континентах. За счет этого внедрения земная кора в районе Кергелена аномально толстая, как на материках.

Исследователи пришли к выводу, что внедрение сиенитов на архипелаге происходило тем же способом, что на континентах: в несколько слоев, каждый из которых поднимал окружающие породы до формирования материка.

По мнению ученых, сиенитовый массив острова Кергелен — это «эмбрион материка», который через миллионы лет станет полноценным континентом.