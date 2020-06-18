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Учёные создали «ленивого» робота 

Ferra.ru 4 часа назад
Учёные создали «ленивого» робота
Фото: Ferra.ru
Он будет неспешно наблюдать за животными и собирать данные об окружающей среде.
Робота SlothBot будут тестировать в Ботаническом саду Атланты. Он будет вести такую же жизнь, как настоящий ленивец. Это, в первую очередь, значит, что SlothBot является очень энергоэффективным роботом. Его питают солнечные панели, а также используется специальная технология управления энергией. Робот будет передвигаться вдоль кабеля, натянутого между двумя большими деревьями, и отслеживать температуру, погоду, уровень углекислого газа в воздухе и другую информацию. SlothBot запрограммирован двигаться только при необходимости.
В целом, робот поможет учёным понять, что может влиять на уменьшение биоразнообразия. Эти знания можно будет применить, чтобы сохранить исчезающие виды. Кроме того, SlothBot явно привлечёт посетителей в Ботанический сад Атланты.
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