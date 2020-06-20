Как коронавирус станет «долгожителем»

При температуре минус 20 градусов COVID-19 может прожить до 20 лет. Как сообщила член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР , инфекционист Ли Ланьцзюаня, не случайно, что коронавирус несколько раз был обнаружен именно на рынках, где много охлажденных продуктов.

«Вирус COVID-19 — особенный, он не боится холода, при температуре минус четыре градуса Цельсия он может выживать на протяжении нескольких месяцев, а при температуре минус 20 градусов Цельсия — до 20 лет», — пояснила инфекционист, ее слова приводит РИА «Новости».

Ли Ланьцзюаня предположила, что миру придется смириться с тем, что вирус станет «долгожителем» и будет «путешествовать» на продуктах питания. Она отметила, что на таможнях должны усилить всестороннюю проверку замороженных продуктов и одновременно отследить источник тех импортированных товаров, образцы с которых показали положительный результат на коронавирус.