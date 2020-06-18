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В Индии найден древний символ адептов «вечной» религии 

Российская Газета 1 час назад
В Индии найден древний символ адептов «вечной» религии
Фото: Telangana Today
В Индии деревенский житель обнаружил древнюю скульптуру, которая была изготовлена последователями джайнизма. Находка была сделана в штате Телангана.
Об открытии, совершенном во многом случайно, рассказало местное издание Telangana Today. Древнюю статую обнаружил житель одной из деревень. Селяне сами выкопали ее из земли. Поняв, что статуя является древним символом религиозного течения, они сообщили о находке властям.
Скульптура временно помещена в провинциальный музей. По мнению, она является одним из символов джайнизма — одной из самых древних религий на Земле. В Индии сейчас в эту религиозную общину входят порядка шести миллионов человек.
Считается, что джайнизм возник в IX-VI веках до н.э., хотя согласно самому учению, он существовал всегда. Впрочем, это всего лишь одна из легенд. Согласно другой, основателем джайнизма стал кшатрий Вардхмана, который в 568 году до н.э. отказался от всего мирского, раздал все, что имел, и более 12 лет вел жизнь аскета. В этом отношении джайнизм похож на буддизм.
Возраст найденной скульптуры еще предстоит установить. Но ученые напоминают, что в этом же месте два года назад была найдена статуя 23-го монаха джайнов Паршванатхи. Кроме того, обе статуи были обнаружены всего в 15 километрах от города Боммалламмагутты, который был первой столицей династии Растракут.
Представители этой династии правили всей территорией современного Телангана в VIII-IX веках нашей эры, причем они приняли джайнизм. Из письменных источников известно, что эта династия устанавливала статуи монахов по всему своему царству для широкого распространения религии.
Возможно, обе найденные здесь статуи были изготовлены именно в тот период времени, то есть их возраст может составлять 1100-1200 лет.
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Наука и техника , Индия , Находка
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