Антарктида потеряла внушительное количество льда 

За последние пять лет Антарктида потеряла порядка одного миллиона квадратных километров морского льда. Это может серьезно повлиять на глобальную морскую экосистему.

Исследователи изучили снимки со спутников и метеорологические данные, начиная с семидесятых годов прошлого века. Их анализ говорит о том, что Антарктида потеряла треть летнего льда в море Уэдделла. Эту площадь можно сравнить с площадью равную территории двух Испаний. Ученые считают, что наибольшие потери льда произошли в летний сезон 2016-2017, когда в регионе был зафиксирован ряд неблагоприятных погодных явлений.

Ученые обращают внимание на то, что таяние льда характерно не только для Арктики. На Южном полюсе происходят подобные драматические процессы. По словам Джона Тернера из Британской арктической службы, морской лед в Антарктиде увеличивался с семидесятых годов, но потом резко стал сокращаться. Такие потери скажутся на океанической циркуляции и на морской фауне региона. Для животных, среди которых пингвины и тюлени, лед играет важную роль в их репродукции и доступе к пище.