"Росэлектроника" запустила производство "умных" счетчиков

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Устройства будут в автоматическом режиме собирать и передавать показания оператору данных. Пользователи через мобильное приложение смогут следить за объемом потребляемой энергии и оплачивать услуги.

Производство "умных" счетчиков запустило НПП "Исток" им. Шокина (входит в "Росэлектронику") с привлечением льготного займа ФРП в размере 363 миллионов рублей. Ожидается, что основными заказчиками устройств станут электросетевые компании.

Поставка первой партии в 30 тысяч приборов учета запланирована на сентябрь 2020 года в рамках контракта с московским застройщиком жилых объектов. По словам гендиректора НПП "Исток" Александра Борисова, в будущем планируется выпускать до 1 миллиона "умных" счетчиков в год.