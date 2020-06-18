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"Росэлектроника" запустила производство "умных" счетчиков

РИА Новости
1 час назад
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Холдинг "Росэлектроника" ГК "Ростех" и Фонд развития промышленности запустили первое в России производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии на базе отечественных компонентов и софта, говорится в сообщении холдинга.
"Росэлектроника" запустила производство "умных" счетчиков
Фото:  Rostec Rostec
Устройства будут в автоматическом режиме собирать и передавать показания оператору данных. Пользователи через мобильное приложение смогут следить за объемом потребляемой энергии и оплачивать услуги.
Производство "умных" счетчиков запустило НПП "Исток" им. Шокина (входит в "Росэлектронику") с привлечением льготного займа ФРП в размере 363 миллионов рублей. Ожидается, что основными заказчиками устройств станут электросетевые компании.
Поставка первой партии в 30 тысяч приборов учета запланирована на сентябрь 2020 года в рамках контракта с московским застройщиком жилых объектов. По словам гендиректора НПП "Исток" Александра Борисова, в будущем планируется выпускать до 1 миллиона "умных" счетчиков в год.
"В будущем планируется расширение функционала устройств – появится возможность отключать подачу электроэнергии в конкретные комнаты квартиры (например, если забыли выключить утюг или электрическую плиту)", - говорится в сообщении.
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Наука и техника,Росэлектроника,Фонд развития промышленности,Ростех,Россия
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