В польском замке нашли тайник с целым состоянием

В Польше команда из Историко-исследовательской ассоциации города Новы-Сонч обследовала замок XIV века и обнаружила тайник, в котором находился изрядно обветшавший сундук с богатым кладом серебряных предметов.

Как сообщает The First News, замок расположен на юге Польши. Команда исследователей использовала металлоискатель. Прибор сработал возле башни замка. Энтузиасты провели небольшие раскопки и обнаружили почти целиком истлевший сундук.

Сверху в нем лежали какие-то документы, вероятно, квитанции и пропуска. Но под бумагами исследователи нашли настоящие сокровища. Сундук оказался под завязку набит различными серебряными предметами, которые очень хорошо сохранились.

В основном, это посуда и некоторые предметы быта — бокалы, чаши, столовые приборы и другие предметы для сервировки стола, а также подсвечники. Всего в сундуке было найдено 103 серебряных предмета, представляющих большую не только историческую, но и материальную ценность. Все они датируются концом XIX — началом XX веков. Стиль их исполнения указывает на еврейское церемониальное искусство.

Местный археолог Бартломей Урбанский считает, что эти предметы могли использоваться для проведения ритуалов. По его мнению, тайник мог быть оборудован в годы Второй мировой войны. Вопрос в том, кто спрятал эти сокровища — владелец или отступавшие немецкие солдаты? Пока исследователи не исключают ни один из этих вариантов.

Кстати, город Новы-Сонч был основан Венцеславом II Богемским в 1292 году, за восемь лет до того, как он стал королем Польши. Он располагался недалеко от важного торгового пути в Венгрию, что делало его стратегически важным пунктом. В середине 1300-х годов король Казимир III Великий значительно расширил королевский замок, а вокруг города построил новую оборонительную стену.

Этот величественный замок частично дошел до наших дней. Он имел две угловые башни, одну центральную башню, многоэтажное жилое здание и, вероятно, ров, отделявший замок от самого города. В течение 300 лет он был резиденцией не только польских, но и венгерских и датских королей.

Он несколько раз за свою многовековую историю подвергался разрушению. Его восстановили в 1938 году, как раз перед нацистским вторжением в Польшу. Немецкие войска заняли замок и использовали его в качестве казармы. Тогда же в городе было создано гетто, в котором содержались 20 тысяч местных евреев.

Гетто было ликвидировано в 1942 году, а всю еврейскую общину города отправили в Белжецкий лагерь смерти. В 1945 году члены подполья взорвали замок. Немцы устроили в нем склад боеприпасов, поэтому взрывы значительно повредили замок. Башню, возле которой был найден клад, реконструировали в 1959 году.

Найденные сокровища будут переданы в местный музей. Их планируют очистить, реконструировать и каталогизировать, после чего эти предметы станут частью музейной экспозиции.