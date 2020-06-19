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Раскрыты правила безопасного пользования смартфоном 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Раскрыты правила безопасного пользования смартфоном
Фото: globallookpress.com
Пользователи смартфонов должны ограничить доступ приложений к функциям девайса. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал IT-специалист Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
По его словам, многие компании готовы купить информацию о пользователях телефонов, с помощью которой они могут заработать. «К примеру, многие банки с помощью своих приложений или данных, приобретенных у третьих лиц, выбирают места для новых банкоматов», — заметил специалист. В частности, есть мошеннические организации, которые собирают и перепродают раскрытые приватные данные пользователя.
Основной опасностью вредоносных приложений эксперт назвал возможность читать SMS-сообщения — например, зловредные программы могут получить доступ к одноразовым кодам от банков и перехватить аккаунт владельца гаджета.
Выпущенным неизвестными разработчиками приложениям нужно ограничивать доступ к данным и следить, чтобы запросы создателей не выходили за функционал сервиса. Например, мошенники могут получить доступ к записной книжке устройства, социальным сетям, камере и микрофону. Геннадий Николаев заметил, что это позволит им шпионить за пользователем или даже вымогать деньги, угрожая раскрыть приватную информацию.
При этом большую часть функций приложений, распространяемых через App Store и Google Play, Николаев назвал безопасной. Одной из таких особенностей является функция автоматического обновления, которая вряд ли способна навредить пользователю и его устройству.
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Наука и техника , Телефонные мошенники , Геннадий Николаев , Google
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