Робонос смог «вынюхать» спелость персиков

Исследователи говорят о том, что даже в пределах одного фруктового сада плоды могут созревать в разное время из-за микроклимата. Фермеры могут осмотреть фрукты и сделать определенные выводы, однако они рискуют потерять деньги.

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Определить спелость плода можно по его запаху. Персики выделяют молекулы, называемые летучими органическими веществами (VOC).

«Мы знаем, что VOC различаются по количеству и типу в зависимости от различных фаз роста плодов. Таким образом, электронные носы являются отличным решением, поскольку они позволяют осуществлять онлайн-мониторинг этих молекул», — рассказывают авторы работы.

Исследователи говорят, что их электронный нос имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими подходами определения спелости, в том числе потому, что он проводит анализ в режиме реального времени в открытой среде и не требует прямого обращения с плодами.