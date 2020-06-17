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Робонос смог «вынюхать» спелость персиков

Популярная механикаиещё 1
1 час назад
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Исследователи говорят о том, что даже в пределах одного фруктового сада плоды могут созревать в разное время из-за микроклимата. Фермеры могут осмотреть фрукты и сделать определенные выводы, однако они рискуют потерять деньги.
Робонос смог «вынюхать» спелость персиков
Фото: Популярная механикаПопулярная механика
Определить спелость плода можно по его запаху. Персики выделяют молекулы, называемые летучими органическими веществами (VOC).
«Мы знаем, что VOC различаются по количеству и типу в зависимости от различных фаз роста плодов. Таким образом, электронные носы являются отличным решением, поскольку они позволяют осуществлять онлайн-мониторинг этих молекул», — рассказывают авторы работы.
Исследователи говорят, что их электронный нос имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими подходами определения спелости, в том числе потому, что он проводит анализ в режиме реального времени в открытой среде и не требует прямого обращения с плодами.
Хотя исследование показывает, что система E-nose имеет высокую точность (более 98%), ученые продолжают работать над ее компонентами. Также они рассматривают возможность создать электронный нос для вина.
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