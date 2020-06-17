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Власти озаботились внешним видом сибирского синхротрона 

Lenta.ru и ещё 3 30 минут назад
Власти озаботились внешним видом сибирского синхротрона
Фото: nso.ru
Власти Новосибирской области озаботились внешним видом Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который создается в регионе в рамках нацпроекта «Наука». Об этом в среду, 17 июня, сообщается на сайте областного правительства.
Как отмечается, концепция внешнего вида синхротрона была представлена рабочей группе из числа представителей правительства Новосибирской области, города Новосибирска, вузов и профессионального сообщества, а также экспертов в области архитектуры. В частности, специалистам продемонстрировали эскизы основного здания, генплана территории СКИФ и 3D-модели визуализации отдельных фрагментов проекта.
В ходе обсуждения разработчикам предложили предусмотреть в концепции возможность резервирования территории для строительства новых корпусов и сооружений. Также эксперты дали им рекомендации по выбору материалов для строительства. «После выполнения рекомендаций, предложенных на заседании рабочей группы, работа над концепцией внешнего облика будет продолжена», — отметил заместитель министра строительства и главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков.
Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.
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Наука и техника , Новосибирск , Новосибирская Область
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