Власти озаботились внешним видом сибирского синхротрона 

Власти Новосибирской области озаботились внешним видом Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который создается в регионе в рамках нацпроекта «Наука». Об этом в среду, 17 июня, сообщается на сайте областного правительства.

Как отмечается, концепция внешнего вида синхротрона была представлена рабочей группе из числа представителей правительства Новосибирской области, города Новосибирска , вузов и профессионального сообщества, а также экспертов в области архитектуры. В частности, специалистам продемонстрировали эскизы основного здания, генплана территории СКИФ и 3D-модели визуализации отдельных фрагментов проекта.

В ходе обсуждения разработчикам предложили предусмотреть в концепции возможность резервирования территории для строительства новых корпусов и сооружений. Также эксперты дали им рекомендации по выбору материалов для строительства. «После выполнения рекомендаций, предложенных на заседании рабочей группы, работа над концепцией внешнего облика будет продолжена», — отметил заместитель министра строительства и главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.