С МКС запустили американский военный спутник

Малый спутник Red-Eye-2 в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA выведен на орбиту с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

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На сайте агентства говорится, что космический аппарат был запущен с помощью канадского манипулятора SSRMS после его вывода наружу станции из японского модуля Kibo.

Red-Eye-2 массой 110 килограммов был доставлен на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в феврале 2020 года. В интересах DARPA он будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.

Это второй из трех спутников Red-Eye, первый был запущен в июне 2019 года.