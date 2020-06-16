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«Морской старт» оказался ненужным 

Lenta.ru 1 час назад
«Морской старт» оказался ненужным
Фото: РИА Новости
«Росатом» отказался от покупки плавучего космодрома «Морской старт». Об этом со ссылкой на материалы госкорпорации сообщает РИА Новости.
Департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов «Росатома» нашел пять связанных с покупкой комплекса рисков. Комплекс не нужен компании, так как она не видит потребности в «космических пусках», также в госкорпорации отсутствуют компетенции по привлечение заказчиков к пускам и, как следствие, низкая загрузка «Морского старта». По мнению специалистов, покупка платформы приведет к конкуренции с другой госкорпорацией — «Роскосмос».
Еще одной причиной отказа от покупки назвали снижение стоимости запуска ракет-носителей в связи с деятельностью SpaceX.
«Поэтому гораздо эффективнее пользоваться разовыми пусковыми услугами в случае возникновения необходимости», — сообщается в материалах компании.
«Росатом» также отметил наличие накопленных убытков и долгов «Морского старта» и необходимость их компенсации.
«Требуется дополнительная детальная оценка сопутствующих платежей и потенциальной стоимости покупки комплекса», — говорится в документе.
Ранее о продаже «Морского старта» «Росатому» сообщили два источника ТАСС. Владеющая комплексом S7 не намерена развивать плавучий космодром в связи с финансовыми потерями от пандемии коронавируса. Российская авиакомпания стала полноправным владельцем «Морского старта» в 2018 году.
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Комментарии
Наука и техника , консорциум "Морской старт" , АК S7 , Роскосмос , SpaceX , Росатом , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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