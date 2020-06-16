«Морской старт» оказался ненужным 

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Департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов «Росатома» нашел пять связанных с покупкой комплекса рисков. Комплекс не нужен компании, так как она не видит потребности в «космических пусках», также в госкорпорации отсутствуют компетенции по привлечение заказчиков к пускам и, как следствие, низкая загрузка «Морского старта». По мнению специалистов, покупка платформы приведет к конкуренции с другой госкорпорацией — «Роскосмос»

Еще одной причиной отказа от покупки назвали снижение стоимости запуска ракет-носителей в связи с деятельностью SpaceX

«Поэтому гораздо эффективнее пользоваться разовыми пусковыми услугами в случае возникновения необходимости», — сообщается в материалах компании.

«Росатом» также отметил наличие накопленных убытков и долгов «Морского старта» и необходимость их компенсации.

«Требуется дополнительная детальная оценка сопутствующих платежей и потенциальной стоимости покупки комплекса», — говорится в документе.