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Ученые оценили убытки России от таяния вечной мерзлоты 

ТК «Звезда» 10 минут назад
Ученые оценили потери РФ от таяния вечной мерзлоты
Фото: Kerstin Langenberger imageBROKER.com Globallookpress
Изменение климата приведет к разрушению зданий, дорог и инфраструктуры.
Ущерб от таяния мерзлых грунтов к 2050 году может составить для России 250 миллиардов долларов. Об этом заявил профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) Дмитрий Стрелецкий.
Он пояснил, что ученые учли осадку грунта при оттаивании и потерю несущей способности зданий из-за потепления.
«Потери в деньгах к середине XXI века от деградации мерзлоты в России составят 250 миллиардов долларов. Мы учитывали, что разрушаться будут здания, дороги и промышленная инфраструктура», — сказал он в интервью РИА Новости.
Стрелецкий отметил, что 65% территории России расположено на многолетней мерзлоте. Особенно пагубно изменение климата скажется на Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, республике Коми, Красноярском крае, Якутии, Чукотке, Камчатке и Магаданской области, где на мерзлоте расположено «буквально все»: дороги, дома, инфраструктура и предприятия.
По словам ученого, ущерб может быть уменьшен, если предпринять меры по предотвращению разрушений.
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Комментарии
Наука и техника , Экология , Джордж Вашингтон , РИА Новости , США
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