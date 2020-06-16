Ученые оценили потери РФ от таяния вечной мерзлоты

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Изменение климата приведет к разрушению зданий, дорог и инфраструктуры.

Ущерб от таяния мерзлых грунтов к 2050 году может составить для России 250 миллиардов долларов. Об этом заявил профессор Университета Джорджа Вашингтона США ) Дмитрий Стрелецкий.

Он пояснил, что ученые учли осадку грунта при оттаивании и потерю несущей способности зданий из-за потепления.

«Потери в деньгах к середине XXI века от деградации мерзлоты в России составят 250 миллиардов долларов. Мы учитывали, что разрушаться будут здания, дороги и промышленная инфраструктура», — сказал он в интервью РИА Новости.

Стрелецкий отметил, что 65% территории России расположено на многолетней мерзлоте. Особенно пагубно изменение климата скажется на Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, республике Коми, Красноярском крае, Якутии, Чукотке, Камчатке и Магаданской области, где на мерзлоте расположено «буквально все»: дороги, дома, инфраструктура и предприятия.

По словам ученого, ущерб может быть уменьшен, если предпринять меры по предотвращению разрушений.