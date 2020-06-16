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В Панаме выявили новый подвид вируса, вызывающего COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 18 минут назад
В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса
Фото: ТАСС
Ученые панамского института здоровья сообщили, что в результате мутации завезенных из пяти стран штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, в стране возник новый типичный подвид, которому присвоено имя A2 PAN.
"Модификации вируса образовали новый подвид, типичный для страны, А2 PAN", — сообщил в ходе вебинара директор Института изучения здоровья им. Горгаса Хуан Паскале, слова чиновника приводит издание Estrella Panama.
Положение Панамы и её функция регионального транспортного хаба способствовали одновременному проникновению вируса из различных регионов мира.
Секвенирование геномов 150 образцов вируса SARS-CoV-2 позволило ученым института Горгаса определить их страны происхождения. До появления в стране местной мутации вирус представляли четыре подвида из США, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии.
Паскале ничего не сообщил о свойствах и патогенности местного подвида SARS-CoV-2 (в стране зафиксировано 20 686 заражений и 437 жертв на 4 миллиона жителей), однако добавил, что в результате закрытия границ подвид A2 PAN оказался локализованным в Панаме до момента их будущего открытия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , В мире , ВОЗ
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