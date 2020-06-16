Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уханьский вирусолог назвал пекинскую вспышку COVID-19 более опасной 

News.ru 24 минуты назад
«Более заразный штамм»: О новой вспышке SARS-CoV-2
Фото: ТАСС
Профессор института вирусологии Уханьского университета Ян Чжаньцю предположил, что за вспышкой коронавирусной инфекции на пекинском рынке «Синьфади» стоит более заразный штамм вируса SARS-CoV-2.
По словам учёного, скорость распространения инфекции в Пекине оказалась сопоставима с тем, что случилось в Ухани полгода назад — «полученные результаты стали неожиданностью».
Чжаньцю отметил, что все заразившиеся в Пекине оказались связаны с рынком «Синьфади», хотя во время уханьской вспышки первые заболевшие не всегда были сотрудниками или посетителями рынка морепродуктов, который считают источником пандемии. Вирус в китайской столице распространился во время летней жары.
"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус SARS-CoV-2 более заразный", — цитирует профессора РИА Новости.
По словам Чжаньцю, сейчас «Китай уже накопил значительный опыт и создал действенные защитные механизмы» для противодействия коронавирусной инфекции.
Как писал NEWS.ru, власти китайской столицы объявили «режим военного времени», чтобы исключить распространение коронавируса из «Синьфади» среди многомиллионного населения города. На рынке выявили около 50 бессимптомных носителей инфекции.
Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Учёные-медики посчитали источником инфекции мясо летучей мыши, а первым очагом — рыбный рынок. За полгода вирус поразил более 7,9 миллиона человек, 433 тысячи заражённых умерли.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
News.ru: последние новости
Британские учёные допустили существование десятков внеземных цивилизаций Британские учёные допустили существование десятков внеземных цивилизаций Врач-эндокринолог объяснила причины озноба у переболевших коронавирусом Врач-эндокринолог объяснила причины озноба у переболевших коронавирусом В WhatsApp появятся несколько новых функций В WhatsApp появятся несколько новых функций
Комментарии 12
Наука и техника , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди
Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
«Трамп больше не президент США»
«Трамп больше не президент США»
Видео
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
01:36
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
Происшествия Криминал
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
00:57
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
Общество
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
01:59
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение