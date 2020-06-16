«Более заразный штамм»: О новой вспышке SARS-CoV-2

Профессор института вирусологии Уханьского университета Ян Чжаньцю предположил, что за вспышкой коронавирусной инфекции на пекинском рынке «Синьфади» стоит более заразный штамм вируса SARS-CoV-2.

По словам учёного, скорость распространения инфекции в Пекине оказалась сопоставима с тем, что случилось в Ухани полгода назад — «полученные результаты стали неожиданностью».

Чжаньцю отметил, что все заразившиеся в Пекине оказались связаны с рынком «Синьфади», хотя во время уханьской вспышки первые заболевшие не всегда были сотрудниками или посетителями рынка морепродуктов, который считают источником пандемии. Вирус в китайской столице распространился во время летней жары.

"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус SARS-CoV-2 более заразный", — цитирует профессора РИА Новости.

По словам Чжаньцю, сейчас «Китай уже накопил значительный опыт и создал действенные защитные механизмы» для противодействия коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, власти китайской столицы объявили «режим военного времени», чтобы исключить распространение коронавируса из «Синьфади» среди многомиллионного населения города. На рынке выявили около 50 бессимптомных носителей инфекции.

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Учёные-медики посчитали источником инфекции мясо летучей мыши, а первым очагом — рыбный рынок. За полгода вирус поразил более 7,9 миллиона человек, 433 тысячи заражённых умерли.