На МКС протестируют туалет для полетов на Марс 

Специальная система под официальным названием Универсальная система управления отходами НАСА (UWMS) будет доставлена на МКС ближе к осени. Система разработана с учетом современных космических технологий и длительного пребывания в космосе при полете на Марс, сообщает Space.com.

Поскольку для человека в условиях космоса одной из самых сложных проблем могут стать именно неполадки в системе водоснабжения и санузла, инженеры намерены протестировать UWMS на орбите. Не так далеко от земного комфорта, чем в случае полета на Марс.

По словам представителя НАСА, отправка туалетной системы запланирована «не ранее осени» и пока ведется подбор космического корабля, который доставит изобретение на орбиту.