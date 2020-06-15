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На МКС протестируют туалет для полетов на Марс 

Мир24 37 минут назад
На МКС протестируют туалет для полетов на Марс
Фото: Мир24
Специальная система под официальным названием Универсальная система управления отходами НАСА (UWMS) будет доставлена на МКС ближе к осени. Система разработана с учетом современных космических технологий и длительного пребывания в космосе при полете на Марс, сообщает Space.com.
Поскольку для человека в условиях космоса одной из самых сложных проблем могут стать именно неполадки в системе водоснабжения и санузла, инженеры намерены протестировать UWMS на орбите. Не так далеко от земного комфорта, чем в случае полета на Марс.
По словам представителя НАСА, отправка туалетной системы запланирована «не ранее осени» и пока ведется подбор космического корабля, который доставит изобретение на орбиту.
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Наука и техника , NASA
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