Российскому физику присудили Гамбургскую премию

Известному российскому физику, академику Валерию Рубакову присуждена престижная Гамбургская премия по теоретической физике за 2020 год. Об этом сообщается на сайте премии.

Рубаков — физик-теоретик, один из ведущих мировых специалистов в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии. Рубаков стоял у истоков современной инфляционной теории. Цикл работ В. А.Рубакова 70-80-х гг. посвящён вопросам квантовой гравитации, в частности совместно с П. Г. Тиняковым и Г. В. Лаврелашвили был разработан метод, позволяющий изучать процессы квантового рождения частиц при изменении пространственной топологии.