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Академику Рубакову присуждена Гамбургская премия по физике 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Российскому физику присудили Гамбургскую премию
Фото: inr.ru
Известному российскому физику, академику Валерию Рубакову присуждена престижная Гамбургская премия по теоретической физике за 2020 год. Об этом сообщается на сайте премии.
Рубаков — физик-теоретик, один из ведущих мировых специалистов в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии. Рубаков стоял у истоков современной инфляционной теории. Цикл работ В. А.Рубакова 70-80-х гг. посвящён вопросам квантовой гравитации, в частности совместно с П. Г. Тиняковым и Г. В. Лаврелашвили был разработан метод, позволяющий изучать процессы квантового рождения частиц при изменении пространственной топологии.
Рубаков является не только сотрудником Института ядерных исследований РАН, но и профессором Физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Церемония вручения премии состоится ноябре 2020 года в Гамбурге.
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Наука и техника , Наука , Валерий Рубаков , МГУ , РАН
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