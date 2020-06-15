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Орбитальный ревизор: Роскосмос разработал способ запуска спутника-инспектора 

ТК «Звезда» и ещё 1 35 минут назад
Роскосмос разработал способ запуска спутника-инспектора
Фото: roscosmos.ru
Спутники-инспекторы смогут незаметно приближаться к другим космическим аппаратам и собирать данные о них.
В Роскосмосе получили патент на способ запуска спутника-инспектора, который будет следить за другими космическими аппаратами на околоземной орбите, при этом сам оставаясь невидимым. Соответствующее описание к патенту опубликовано в бюллетене «Роспатента».
«Изобретение относится к области средств наблюдения или слежения за полетом космических аппаратов и может быть использовано для инспекции космического аппарата. Примером таких ситуаций может служить сближение с космическим аппаратом с целью выявления его предназначения, оценки технических характеристик или поиска новых технологических решений», — говорится в описании к патенту.
Спутник-инспектор будет выводиться на орбиту ниже, чем спутник-цель. После этого начнется их постепенное сближение, при котором спутник-цель будет хорошо виден, тогда как инспектор сможет оставаться инкогнито, сообщает РИА Новости.
Спутниками-инспекторами называют целую группу космических аппаратов, способных перемещаться на орбите, максимально сближаться с другими спутниками и проводить их бесконтактную техническую диагностику и внешний осмотр. Аналогичными технологиями обладают и за океаном, доказательством чему служит возросшая активность спутников-инспекторов США на геостационарной орбите Земли.
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Наука и техника , Роспатент , Роскосмос , РИА Новости
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