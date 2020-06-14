Россиян предупредили об опасных мутациях коронавируса

Коронавирус постоянно мутирует, и не исключено, что он перейдет в более агрессивные формы. Таким мнением в беседе с «Парламентской газетой» поделился академик РАН , профессор Михаил Пальцев

«Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции», — пояснил эксперт.

По его словам, в связи с этим необходимо создать вакцину, направленную именно на основу COVID-19, на РНК, а не на белковый рецептор.

Собеседник издания также рассказал, что коронавирус мутирует по двум причинам — из-за постепенной выработки коллективного иммунитета и ввиду природных условий, в частности, жаркого лета, когда у населения снижается заболеваемость воздушно-капельными инфекциями.