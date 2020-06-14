Россиян предупредили об опасных мутациях коронавируса

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Академик РАН не исключил мутацию коронавируса в более агрессивные формы 

Lenta.ru и ещё 6 31 минуту назад
Коронавирус постоянно мутирует, и не исключено, что он перейдет в более агрессивные формы. Таким мнением в беседе с «Парламентской газетой» поделился академик РАН, профессор Михаил Пальцев.
«Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции», — пояснил эксперт.
По его словам, в связи с этим необходимо создать вакцину, направленную именно на основу COVID-19, на РНК, а не на белковый рецептор.
Собеседник издания также рассказал, что коронавирус мутирует по двум причинам — из-за постепенной выработки коллективного иммунитета и ввиду природных условий, в частности, жаркого лета, когда у населения снижается заболеваемость воздушно-капельными инфекциями.
9 июня академик РАН, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков предположил, что третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер. По его словам, сейчас в России идет формирование концепции по борьбе с распространением нового вируса.
Последние новости
Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России
Комментарии 21
Наука и техника , Видео , Наука , Общество , COVID-19 , Юрий Беленков , Михаил Пальцев , РАН , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
Помпео обратился к россиянам
Помпео обратился к россиянам
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Россиян предупредили об опасных мутациях коронавируса
00:16
Россиян предупредили об опасных мутациях коронавируса
Наука и техника Наука
«Изнасиловал ребенка и пытался задушить»
01:19
«Изнасиловал ребенка и пытался задушить»
Криминал Происшествия
«Человек просто умирает»
00:39
«Человек просто умирает»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение