Японская космическая ракета рухнула после старта 

Запуск космической ракеты «МОМО-5» японской компании Interstellar Technologies прошёл неудачно.

Вскоре после старта с площадки в городе Таики на острове Хоккайдо ракета упала, не достигнув заданной высоты. Руководство компании пока никак не прокомментировало инцидент. Запуск ракеты неоднократно откладывался как в связи с техническими неполадками, так и ввиду эпидемиологической ситуации.

Малая ракета «МОМО» была разработана и построена к 2017 году, но пять запусков ракеты прошли неудачно, успехом увенчалась лишь одна попытка. Планируется, что летательный аппарат должен преодолеть линию Кармана — границу между земной атмосферой и космосом. Запуск ракеты со спутником на борту запланирован на 2023 год, передаёт РИА Новости.

«МОМО» примечательна своим небольшим размером — её диаметр составляет всего полметра, а длина — десять метров. Ракета таких габаритов предназначена для выведения в космос наноспутников.

Как писал NEWS.ru ранее, ракета-носитель Electron частной американской компании Rocket Lab успешно запущена с космодрома в Новой Зеландии. Ракета несла группу спутников: один предназначен для изучения магнитосферы Земли, три — в интересах Национального управления военно-космической разведки США и ещё один — австралийский технологический спутник M2 Pathfinder.