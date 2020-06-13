Туалетный кризис: кто скупил всю бумагу 

Сознательные, эмоциональные и боязливые — именно такие люди скупали в пандемию туалетную бумагу, выяснили немецкие ученые. Такое поведение было продиктовано заботой о близких и стремлением подготовиться к худшему.

Еще в самом начале коронавирусной пандемии многие обратили внимание, как люди бросились скупать туалетную бумагу. Такое поведение привлекло внимание не только многочисленных шутников, но и ученых. Специалисты из Вестфальского университета имени Вильгельма и Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Германии, выяснили, какие черты личности могли способствовать такому поведению. «Газета.Ru» разобралась в деталях работы, опубликованной в журнале PLOS One.

Исследователи использовали опросник, позволяющий установить связь между поведением и чертами личности. Всего участниками опроса стали более тысячи взрослых жителей 35 стран.

Скупать туалетную бумагу оказались склонны наиболее боязливые, эмоциональные и сознательные люди. Иными словами, это делали те, кто рассматривал COVID-19 как наиболее серьезную угрозу, сильнее переживал и был наиболее старателен в организационных вопросах. К «сознательным» людям здесь можно отнести тех, кто склонен планировать все наперед и иногда перегибает палку.

«Это был самый важный вывод исследования, — отмечают ученые. — Как только ты чувствуешь угрозу, начинаешь вести себя иррационально. Это очень по-человечески».

Также бумагу немного активнее скупали пожилые люди. Американцы покупали бумагу реже европейцев, но сразу помногу.

«Хотя накопление запасов в результате предполагаемой угрозы может иногда расцениваться как эгоистичное, важно отметить, что это не обязательно связано с отсутствием просоциализации, — отмечают исследователи. — Даже самые скромные и нравственные люди могут скупать туалетную бумагу до тех пор, пока они чувствуют в пандемии угрозу».

Такие выводы не слишком удивили ученых, но они отмечают, что эти данные, в любом случае, следует иметь в виду.

Импульсивные покупки были не признаком эгоизма людей, поясняют они, а выражением заботы о семье и друзьях в трудные времена. Столкнувшись с ростом смертности и не зная, что будет дальше, люди повсюду делали все возможное, чтобы подготовиться к худшему. Для некоторых это означало закупку самого необходимого — непортящихся продуктов питания и воды, лекарств, дезинфицирующих и гигиенических средств.

Хотя скупка макарон и спиртовых салфеток имела определенный смысл, такой интерес к туалетной бумаге оказался неожиданным — некоторые производители отмечали рост продаж на 700%. Впрочем, такое происходит не впервые — осенью 1973 года, когда в США наступил нефтяной кризис, жители тоже стали запасаться туалетной бумагой. Это началось, когда в газетах стали писать о нехватке бумаги в Японии.

Такие массовые набеги на магазины с целью запастись туалетной бумагой — не эгоцентричная паническая скупка товаров, обращают внимание ученые. Скорее, это широкомасштабное планирование, хотя и в весьма несогласованной форме.

Сейчас «туалетный» кризис уже позади — люди покупают бумагу в меньшем количестве, и производители справляются с нагрузкой. Однако в перспективе осенью возможна вторая волна коронавируса или какие-либо непредвиденные события, и к этому следует быть готовыми.

Люди — социальные существа, говорят специалисты. Чтобы понять, что опасно, а что безопасно, мы смотрим друг на друга.

И, разумеется, массовая скупка туалетной бумаги привела к «заражению» других паникой.

Пока, впрочем, неясно до конца, почему ажиотаж вызвала именно туалетная бумага, а не какие-то другие средства гигиены, отмечают исследователи. Возможно, в ситуации, когда не было ясно, что ждет дальше и какие ресурсы могут понадобиться, многие сочли, что туалетная бумага точно не будет лишней.

Ученые надеются, что их выводы можно будет использовать в будущем, чтобы в случае новой пандемии или иной угрозы снизить напряженность в обществе — например, своевременно разработать простые инструкции по поведению для населения.