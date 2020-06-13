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В России резко выросло число киберпреступлений 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 51 минуту назад
В России резко выросло число киберпреступлений
Фото: РИА Новости
Количество киберпреступлений в России в 2020 году выросло на 85%, при этом правонарушений, совершенных при помощи пластиковых карт, стало больше в шесть раз, сообщили в пресс-центре МВД.
В МВД сообщили, что количество киберпреступлений выросло на 85,1%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 123,7%. Удельный вес таких преступлений «возрос до 21,7% от общего числа», передает ТАСС.
По данным министерства, почти в шесть раз увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт.
По данным правоохранительных органов, в 2019 году число зарегистрированных киберпреступлений выросло на 70%.
В связи с этим в СК России появился отдел по расследованию киберпреступлений.
В марте президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры потребовал от правоохранителей создать систему борьбы с киберпреступлениями.
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Наука и техника , Общество , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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