В России резко выросло число киберпреступлений 

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Количество киберпреступлений в России в 2020 году выросло на 85%, при этом правонарушений, совершенных при помощи пластиковых карт, стало больше в шесть раз, сообщили в пресс-центре МВД.

МВД сообщили, что количество киберпреступлений выросло на 85,1%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 123,7%. Удельный вес таких преступлений «возрос до 21,7% от общего числа», передает ТАСС.

По данным министерства, почти в шесть раз увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт.

По данным правоохранительных органов, в 2019 году число зарегистрированных киберпреступлений выросло на 70%.

В связи с этим в СК России появился отдел по расследованию киберпреступлений.