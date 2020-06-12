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Ученые создали устройство для смартфона, выявляющее коронавирус 

ИА Regnum 43 минуты назад
Создано устройство для смартфона для выявления COVID
Фото: Reuters
Канадские учёные разработали устройство, которое при подключении к телефону может за пять минут определить заражён ли человек новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Medicalxpress.
Исследователи из университета Монреаля совместно с компанией Plasmetrix, специализирующейся на биомедицинских исследованиях, создали аппарат размером пять квадратных сантиметров, который при подключении к смартфону способен обнаруживать вирусы в образце слюны. Гаджет представляет собой миниатюрный спектрометр, который использует технику визуализации, чтобы обнаружить наличие вирусов в образце.
В отличии от большинства других тестов, где вирус обнаруживается с помощью полимеразной цепной реакции, здесь какие-либо химические манипуляции отсутствуют. Устройство содержит золотые палочки наноразмера, которые меняют цвет в зависимости от химического состава окружающей среды. В слюне наностержни приобретают цвет, при котором спектроскопическое устройство может точно «сфотографировать» вирусы.
Отмечается, что новое устройство может обезопасить медицинских работников при тестировании людей на коронавирус, а также снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Италии приступило к развёртыванию мобильного приложения для контроля распространения новой коронавирусной инфекции Immuni.
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Наука и техника , Гаджеты , ИА REGNUM , Монреаль
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