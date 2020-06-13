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Определен «любимый» климат коронавируса 

Профиль и ещё 3 1 час назад
Быстрее всего коронавирус распространяется в регионах с сухим и прохладным климатом. К такому выводу пришла международная группа исследователей.
В России выявили 8987 новых случаев заражения коронавирусом
В ходе работ ученые оценили распространение вируса в 50 городах по всему миру. Среди них они определили восемь городов, где инфекция передавалась от человека к человеку «в значительном темпе» — это Ухань, Токио, Тэгу, Кум, Милан, Париж, Сиэтл и Мадрид. Данные были получены по состоянию на 10 марта, сообщается в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open.
Исследователи отметили, что все эти города расположены в пределах 30-50 градусов северной широты. Это также соответствует южной и северной границам континентальной части США. В городах, расположенных на этой «полосе» во время пика распространения коронавируса, погода была примерно одинаковой — от пяти до 10 градусов по Цельсию с относительной влажностью 44-84%.
«Мы полагаем, что вирус SARS-CoV-2 хуже распространяется в условиях высоких температур и влажности», — подчеркнули специалисты.
Ранее в России предсказали вторую волну коронавируса. Специалисты уверены, что к ней необходимо готовиться уже сегодня. По их словам, это нормальное явление для всех вирусных инфекций.
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Наука и техника , Видео , Наука , Погода , Технологии , Ситуация в мире , COVID-19
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