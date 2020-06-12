Древние крокодилы ходили на двух ногах

Некоторые виды древних крокодилов ходили на двух ногах, как динозавры, выяснили палеонтологи из Квинслендского университета. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

На территории Южной Кореи ученые обнаружили отпечатки ног древних крокодиломорфов. В этот надотряд входят как современные крокодилы, так и вымершие их виды. Возраст находки составил 110-120 млн лет. Сначала исследователи решили, что отпечатки длиной 24 см принадлежат птерозавру, однако более пристальное изучение показало, что это отпечатки задних лап крокодилов ростом около 3 м. При этом отпечатков передних лап не было.

"Они двигались так же, как многие динозавры", — считают ученые.

Они внимательно изучили территорию, но так и не нашли следов передних лап. При этом сохранность следов задних была отличной — в окаменелости сохранились даже очертания чешуек.

Теперь ученым предстоит пересмотреть ряд других похожих находок — многие из них приписываются птерозаврам, которые, как предполагается, ходили в основном на четырех ногах, но некоторые виды могли передвигаться на двух. Возможно, двуногих птерозавров не было, а дорожки следов на самом деле оставили крокодилы.