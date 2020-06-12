Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спрогнозированы сроки удвоения в России числа зараженных коронавирусом 

Lenta.ru 11 минут назад
Названы сроки удвоения в РФ числа зараженных COVID-19
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Опрошенные «Известиями» эксперты поделились предположениями о том, достигнет ли Россия показателя в один миллион заразившихся коронавирусом.
Так, директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников в начале мая прогнозировал, что страна преодолеет планку в 950 тысяч инфицированных к началу сентября. По его уточненной оценке, к началу осени более вероятна цифра 715 тысяч. «После 25 мая цифры ежедневного прироста оказались выше, чем должны были быть согласно модели постепенного затухания эпидемии. (…) Однако даже на данный момент достижения миллиона зараженных — по официальной статистике — не прогнозируется», — заявил специалист.
Эту же точку зрения поддерживает старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ ЛЭТИ Артур Каримов. По его мнению, рано или поздно Россия перешагнет показатель в один миллион. При сохранении темпов роста числа новых случаев этот рубеж может быть достигнут в августе-сентябре.
Заведующая лабораторией моделирования природных и техногенных катастроф НГТУ имени Алексеева Анастасия Епифанова в свою очередь не ожидает преодоления Россией данной планки. «Поскольку для коронавирусных инфекций характерен спад в летний период, мы надеемся на уверенное уменьшение темпа роста заболеваемости», — отметила она.
В России за последние сутки было выявлено 8779 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 502 тысячи. Из них 260 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Последние новости
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии Оценено влияние дистанционного обучения на российских студентов Оценено влияние дистанционного обучения на российских студентов Трампу пригрозили военным переворотом в США Трампу пригрозили военным переворотом в США
Комментарии
Наука и техника , Общество , Борис Овчинников , Артур Каримов , ВОЗ , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение