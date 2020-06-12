Названы сроки удвоения в РФ числа зараженных COVID-19

Опрошенные «Известиями» эксперты поделились предположениями о том, достигнет ли Россия показателя в один миллион заразившихся коронавирусом.

Так, директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников в начале мая прогнозировал, что страна преодолеет планку в 950 тысяч инфицированных к началу сентября. По его уточненной оценке, к началу осени более вероятна цифра 715 тысяч. «После 25 мая цифры ежедневного прироста оказались выше, чем должны были быть согласно модели постепенного затухания эпидемии. (…) Однако даже на данный момент достижения миллиона зараженных — по официальной статистике — не прогнозируется», — заявил специалист.

Эту же точку зрения поддерживает старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ ЛЭТИ Артур Каримов . По его мнению, рано или поздно Россия перешагнет показатель в один миллион. При сохранении темпов роста числа новых случаев этот рубеж может быть достигнут в августе-сентябре.

Заведующая лабораторией моделирования природных и техногенных катастроф НГТУ имени Алексеева Анастасия Епифанова в свою очередь не ожидает преодоления Россией данной планки. «Поскольку для коронавирусных инфекций характерен спад в летний период, мы надеемся на уверенное уменьшение темпа роста заболеваемости», — отметила она.