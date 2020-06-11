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Печать Симеона Гордого нашли на раскопках в Великом Новгороде 

Газета.Ru 23 минуты назад
В России на раскопках нашли печать Симеона Гордого
Фото: РИА Новости
Сотрудники археологии РАН во время раскопок на Софийской набережной в Великом Новгороде нашли печать великого князя Симеона Гордого. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства, передает Общественное телевидение России.
Уникальную находку обнаружили при исследовании слоев XIV века. Печать изготовлена из свинца, в древности такими скрепляли важные документы. В настоящее время ее передали для изучения специалистам по сфрагистике.
Согласно летописным сведениям, Симеон Иоаннович Гордый — старший сын великого князя Ивана Калиты. Он был князем Московским и великим князем Владимирским в 1340-1353 годы, князем Новгородским в 1346-1353 годы.
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Наука и техника , Наука , Иван Калита , РАН , Общественное телевидение России
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