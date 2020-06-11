В России на раскопках нашли печать Симеона Гордого

Сотрудники археологии РАН во время раскопок на Софийской набережной в Великом Новгороде нашли печать великого князя Симеона Гордого. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства, передает Общественное телевидение России.

Уникальную находку обнаружили при исследовании слоев XIV века. Печать изготовлена из свинца, в древности такими скрепляли важные документы. В настоящее время ее передали для изучения специалистам по сфрагистике.