В России на раскопках нашли печать Симеона Гордого

Сотрудники археологии РАН во время раскопок на Софийской набережной в Великом Новгороде нашли печать великого князя Симеона Гордого. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства, передает Общественное телевидение России.
Уникальную находку обнаружили при исследовании слоев XIV века. Печать изготовлена из свинца, в древности такими скрепляли важные документы. В настоящее время ее передали для изучения специалистам по сфрагистике.
Согласно летописным сведениям, Симеон Иоаннович Гордый — старший сын великого князя Ивана Калиты. Он был князем Московским и великим князем Владимирским в 1340-1353 годы, князем Новгородским в 1346-1353 годы.