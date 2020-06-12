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Apple объявила борьбу с расовым неравенством 

Lenta.ru и ещё 5 56 минут назад
Apple объявила борьбу с расовым неравенством
Фото: Reuters
Глава Apple Тим Кук объявил в своем Twitter-аккаунте о запуске программы, занимающейся продвижением идей расового равенства и справедливости. Он отметил, что на новую инициативу компания потратит 100 миллионов долларов.
Кук заявил, что неоконченная работа по установлению расовой справедливости и равенства «призывает нас к ответу».
«Все должно измениться, и Apple стремится быть движущей силой этих перемен. Сегодня я с гордостью объявляю об инициативе Apple по расовому равенству и справедливости (Racial Equity and Justice Initiative), и выделении на нее суммы в размере 100 миллионов долларов», — заявил глава компании.
Глава Apple сказал, что как выросший в Алабаме во время движения за гражданские права человек, он смог лично убедиться, что единственное, что когда-либо вносило долгосрочные и долговременные изменения — это люди доброй воли, «откладывающие в сторону комфорт и безопасность, чтобы выступить на марше, призвать к ответственности и сделать все, что было в их силах, чтобы несовершенное общество стало более совершенным».
Согласно словам Кука, программа бросит вызов системе, которая создает препятствия для возможностей и достоинств людей цветных сообществ, в особенности для афроамериканцев, с особым упором на обеспечение равенства в сфере экономики, образования и на реформу уголовного правосудия.
Инициативу Apple по расовому равенству и справедливости возглавит Лиза Джексон, вице-президент Apple по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив, отметил он.
Ранее компания начала блокировать похищенные мародерами во время беспорядков в США смартфоны.
В десятках городов США начались массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после грубого ареста полицейскими Миннеаполиса. В некоторых штатах демонстрации переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.
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Наука и техника , Наука , Тим Кук , Лиза Джексон , Apple
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