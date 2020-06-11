Коронавирус мутирует и ослабевает. Это позволяет надеяться, что второй волны пандемии не будет, заявил РИА Новости итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi).

По его словам, сотрудники возглавляемой им лаборатории решили выяснить, почему в мае произошло снижение остроты заболевания у госпитализированных с коронавирусом пациентов и выросло число зараженных, которых можно лечить на дому.

«Мы провели небольшое исследование, в ходе которого сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу с 1 по 15 марта, и 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая. Выяснилось, что вирусная нагрузка в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая», — пояснил вирусолог.

Массимо Клементи подчеркнул, что улучшение клинической картины, сопровождающееся явным снижением вирусной нагрузки, может означать, что COVID-19 ослабевает. Он также рассказал о недавнем исследовании группы ученых из Лондона, которые подтвердили, что «вирус очень пластичен и приспосабливается к человеческому организму посредством различных мутаций».

«Весьма вероятно, что этот процесс приведет к сокращению патогенного потенциала вируса, снижению его вирулентности, как это не раз бывало прежде. Постепенно вирус становится менее агрессивным, он приспосабливается и ослабевает», — пояснил профессор.

Ученый также выразил надежду, второй волны пандемии не будет

Как сообщал «Рамблер», вспышка заболеваемости коронавирусом началась в декабре 2019 года в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,3 миллиона человек.