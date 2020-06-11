Названа причина появления токсичного бензола на МКС 

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Как писал «Рамблер», в мае стало известно о повышении концентрации бензола в атмосфере МКС, причины этого пока неизвестны. В «Роскосмосе» заверили, что показатель не превышает предельно допустимую норму и не создает угрозу для экипажа.

Позже в российском сегменте МКС установили прибор для оценки качества воздуха. Позже атмосферу российского и американского сегментов разделят, чтобы найти источник бензола.

Эксперт напомнил, что бензол — бесцветная жидкость со сладковатым запахом, входящая в состав бензина, токсичная и канцерогенная. Ее применяют в производстве лекарств, пластмасс, резины и красителей.

Моисеев предположил, что бензол не хранился на станции, а появился в результате органической реакции.

«Может, какой-то эксперимент ставили с какими-то химикатами, какая-то непредвиденная реакция — вот и источник бензола», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что во время подобных экспериментов постоянно происходят утечки.