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Названа причина появления токсичного бензола на МКС 

Мария Иванова и ещё 21 57 минут назад
Названа причина появления токсичного бензола на МКС
Фото: pixabay.com
Глава Института космической политики Иван Моисеев заявил, что концентрация бензола на Международной космической станции (МКС) могла вырасти из-за научного эксперимента с химикатами. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», в мае стало известно о повышении концентрации бензола в атмосфере МКС, причины этого пока неизвестны. В «Роскосмосе» заверили, что показатель не превышает предельно допустимую норму и не создает угрозу для экипажа.
Позже в российском сегменте МКС установили прибор для оценки качества воздуха. Позже атмосферу российского и американского сегментов разделят, чтобы найти источник бензола.
Эксперт напомнил, что бензол — бесцветная жидкость со сладковатым запахом, входящая в состав бензина, токсичная и канцерогенная. Ее применяют в производстве лекарств, пластмасс, резины и красителей.
Моисеев предположил, что бензол не хранился на станции, а появился в результате органической реакции.
«Может, какой-то эксперимент ставили с какими-то химикатами, какая-то непредвиденная реакция — вот и источник бензола», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что во время подобных экспериментов постоянно происходят утечки.
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Наука и техника , Общество , Иван Моисеев , Институт космической политики , Роскосмос
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