«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина 

Колонка Рогозина под названием «Это их война, а не наша» была опубликована на сайте журнала Forbes. Англоязычную версию статьи привел в своем твиттере журналист Эрик Бергер. Илон Маск прокомментировал пост Бергера словами: «Это нечто!», передает Делова газета «Взгляд».

В колонке для Forbes Дмитрий Рогозин заявил, что после успешного полета Crew Dragon к МКС американцы позволили себе шутки и насмешки в адрес «Роскосмоса», «хотя уместно было бы поблагодарить наш „Союз“, его советских разработчиков и российских инженеров» за многолетнюю доставку американских астронавтов в космос.

30 мая первый пилотируемый космический корабль компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon Endeavour, на борту которого находились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, стартовал к МКС с мыса Канаверал во Флориде. Через 19 часов полета Crew Dragon достиг станции, еще два часа спустя корабль успешно пристыковался к МКС.