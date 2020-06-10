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«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске корабля Crew Dragon к МКС.
Рогозин развенчал мифы о Crew Dragon
Колонка Рогозина под названием «Это их война, а не наша» была опубликована на сайте журнала Forbes. Англоязычную версию статьи привел в своем твиттере журналист Эрик Бергер. Илон Маск прокомментировал пост Бергера словами: «Это нечто!», передает Делова газета «Взгляд».
В колонке для Forbes Дмитрий Рогозин заявил, что после успешного полета Crew Dragon к МКС американцы позволили себе шутки и насмешки в адрес «Роскосмоса», «хотя уместно было бы поблагодарить наш „Союз“, его советских разработчиков и российских инженеров» за многолетнюю доставку американских астронавтов в космос.
30 мая первый пилотируемый космический корабль компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon Endeavour, на борту которого находились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, стартовал к МКС с мыса Канаверал во Флориде. Через 19 часов полета Crew Dragon достиг станции, еще два часа спустя корабль успешно пристыковался к МКС.
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , Деловая газета "Взгляд" , Forbes
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