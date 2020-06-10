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Снимали стресс: как пандемия изменила сексуальную жизнь 

Газета.Ru 36 минут назад
Снимали стресс: пандемия изменила сексуальную жизнь
Фото: ТАСС
Пандемия COVID-19 не только осложнила сексуальную жизнь одиночек, лишив их возможности искать себе пару на вечеринках и ходить на свидания, но и разнообразила отношения тех, кто остался дома взаперти вдвоем. Кто-то находил в сексе утешение для снятия стресса на карантине, а кто-то наоборот и думать об этом не мог. Как пандемия изменила сексуальные практики, разбиралась «Газета.Ru».
В начале пандемии нью-йоркские врачи издали памятку для тех, кто желает заняться безопасным сексом в разгар коронавируса. Главной рекомендацией была мастурбация, которая не только является самым безвредным способом снять напряжение для людей, которые остались на карантине наедине, да еще и укрепляет иммунитет. По этому случаю хостинг порно Pornhub сделал бесплатным доступ к своим ресурсам.
В результате в Мексике, к примеру, резко подскочил спрос на секс-игрушки, особенно среди женщин. Продажи в интернете утроились, передавало Euronews в начале мая. Маркетологи приравнивали такой всплеск в торговле к покупкам, сделанным в панике, как в случае с гречкой или туалетной бумагой в других странах.
«У нас еще не был объявлен карантин, а панические закупки уже начались, — рассказывала изданию Диана Берналь, маркетолог одной из мексиканских сетей секс-шопов Erotica. — Доходило до того, что кто-то делал покупки стоимостью в 10-12 тыс. песо (300-500 евро). Покупали вибраторы, лубриканты, презервативы». 70% клиентов сети были женщинами, как показало маркетинговое исследование. Особой популярностью в Мексике пользовались также фаллоимитаторы и наборы для бондажа.
По словам маркетологов, повышенный спрос на интимные товары был связан как с закрытием публичных пространств, так и с возможностью купить такие необычные товары анонимно и онлайн, с доставкой на дом, без конфузного похода в секс-шоп.
В России заказывать интимные товары онлайн можно было и до карантина. А за период апреля-мая продажи товаров для взрослых выросли в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе интернет-магазина Ozon.
«Весной именно интернет-площадки открывали россиянам доступ к товарам первой необходимости, в том числе и к тем, которые могли понадобиться семьям для проведения совместного досуга, — рассказала Александра Денисова, руководитель категории «Аптека». — Самыми популярными товарами в этой категории были презервативы и лубриканты — их продажи выросли в апреле-мае на 167%, а продажи секс-игрушек и эротического белья выросли в 6 раз по сравнению с прошлым годом».
По мнению Денисовой, на рост продаж секс-товаров влияет не только карантин, но и развитие привычки покупать в интернете — большие площадки удобны тем, что в одном месте можно купить все необходимое — от продуктов питания до интимных товаров.
Отмечали положительную динамику в продажах и маркетологи онлайн-ритейлера AliExpress. В категории «товары для взрослых» в апреле прирост к прошлому году составил 12%, а в мае продажи выросли на 29%. Среди бестселлеров последних месяцев были как игрушки для взрослых, так и средства контрацепции, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе маркетплейса.
Медики, с которыми беседовала «Газета.Ru» также заметили сдвиги в отношении к сексу среди своих клиентов. Как рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук, за время карантина в некоторых парах отношения укрепились, так как измены были невозможными. Кому-то удалось использовать освободившееся время для организации семейного досуга, сблизиться эмоционально и сделать сексуальные отношения более разнообразными. В тех же парах, где не были выработаны механизмы психологической защиты от стресса, количество сексуальных контактов, наоборот, сократилось, что привело к нарастанию напряжения, раздражению, агрессии и даже бытовому насилию, как физическому, так и психическому.
Одиночки стали чаще развлекаться, потребляя порноконтент и используя секс-игрушки. Однако, по мнению Кульгавчука, такое поведение продиктовано не столько стремлением получить удовольствие, сколько желанием снять внутреннее напряжение и избавиться от ощущения одиночества. Кому-то даже удалось завести отношения на карантине.
«Кто-то замыкается в себе, окружив себя порноконтентом и секс-игрушками, а кто-то активизируется на внешнем круге общения, — рассказал врач-сексолог. — У меня, например, за эти два месяца расширилась география пациентов. Многие на карантине, наконец, нашли время заняться собой и отношениями. Результат успевали достичь в 2-3 раза быстрее, так как было достаточно времени для домашних заданий».
Домашние задания можно было выполнять как в собственной квартире, так и непосредственно в рамках дома. Один из пациентов Кульгавчука познакомился во внутридомовом чате с девушкой с соседнего этажа, успел за это время развить с ней отношения, и сейчас они живут у нее, строят планы на будущее, а на работу он теперь ходит в свою квартиру.
«Эти люди смогли найти друг друга благодаря коронавирусу», — отмечает врач.
Делать какие-то выводы о глобальных изменениях в сексуальном поведении людей сексолог не торопится — для этого прошло слишком мало времени. Он полагает, что в связи с ослаблением карантина сексуальная жизнь вернется в норму.
Врач-сексолог Амина Назаралиева из Mental Health Center считает, что изменения все-таки будут. В частности, люди, которые будут искать полового партнера, столкнутся с проблемой проверки на коронавирус. «Мне хочется верить, что изобретут какой-то быстрый тест, который сможет показать, опасен ты для окружающих или нет.
Такой тест будет дешевым и доступным и станет частью сексуальной культуры, как презерватив. Во всяком случае до тех пор, пока у нас не будет вакцины от коронавируса», — поделилась Назаралиева.
По ее словам, на карантине в Голландии уже начали практиковать секс по дружбе. «В мире много одиночек, которые не находятся в стабильных отношениях с кем-то, и за месяцы карантина люди в какой-то момент лезут на стенку и ведут себя неразумно. Для таких случаев рекомендовано было запастись игрушками и мастурбировать по возможности, обращаться к цифровым способам взаимодействия с другими людьми — секстинг, видео-чаты. А если зубы сводит, то найти для личных встреч такого sex-buddy — товарища по сексу, который сможет подтвердить свой статус здоровья, и договориться с ним об ограничении контактов за пределами вашего общения, социальном дистанцировании от других людей», — пояснила Назаралиева.
Приятели по сексу должны регулярно мыть руки и носить маски, чтобы не подставлять своего партнера. А если один из них заподозрит другого в «измене» — заражении коронавирусом — то сексуальные контакты придется ограничить.
Страх заразиться помешал многим парам насладиться обществом друг друга на карантине, рассказала Назаралиева.
«Люди мне жаловались, что боялись болезни и теряли влечение к партнеру, не хотели друг друга, — отметила врач. — Я говорила им, что это нормально: большинство людей в ситуации стресса теряют сексуальный интерес. Особенно пары с детьми — у них секс испортился. Но интерес вернется, как только карантин закончится».
Менее тревожные смогли воспользоваться ситуацией. По словам Назаралиевой, бездетные пары первое время на карантине только и делали, что занимались любовью, так что переборщили и говорили ей потом: «Больше не могу, наверное, целый год не буду теперь заниматься сексом».
Насчет повышения рождаемости после карантина сексолог дает неоднозначный прогноз. С одной стороны, из-за стресса упало качество мужской спермы, с другой стороны, выросли продажи алкоголя, а в состоянии опьянения люди реже следят за тем, чтобы предохраняться от нежелательной беременности. Однако следствием необдуманных поступков может быть как бэби-бум, так и увеличение количества абортов.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Александра Денисова , Евгений Кульгавчук , Газета.Ru , Мексика
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