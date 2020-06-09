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Мозг спинозавра рассказал о его диете 

Популярная механика 1 час назад
Мозг спинозавра рассказал о его диете
Фото: Durbed, CC BY-SA 3.0
Палеонтологи из университетов немецкого Грайфсвальда и французского Фрибурга с помощью компьютерной томографии реконструировали внутреннюю структуру черепа спинозавра и выяснили, на какую добычу он предпочитал охотиться.
Спинозавры — крупные хищные динозавры — обитали в меловом периоде в основном в Южном полушарии. Однако в отличие от других своих хищных сородичей, спинозавры обладали специфическим, невысоким и вытянутым черепом, поэтому ученые считают, что питались они в основном мелкими животными и рыбой. Немецкие и французские палеонтологи подтвердили это предположение.
Авторы исследования изучили один из немногих хорошо сохранившихся черепов спинозавра возрастом примерно 115 миллионов лет из Бразилии. Чтобы реконструировать внутренние структуры черепа — подоболочеченое пространство мозга и внутреннее ухо — ученые использовали КТ-сканер высокого разрешения, и в результате смогли восстановить форму мозга и окружавших его тканей, а также каналы внутреннего уха, ответственные за поддержание равновесия тела.
Оказалось, что форма мозга спинозавра в целом похожа на форму мозга других хищных динозавров. Однако отличия обнаружились в строении внутреннего уха и связанной с ней частью мозжечка — флоккулой. У современных современных животных флоккула задействована в вестибулоокулярном рефлексе и играет важную роль при фиксации глаз во время движения — у спинозавра же она оказалась более развитой, чем у других хищных ящеров.
Исходя из особенностей флоккулы, а также строения внутреннего уха спинозавра, авторы исследования сделали вывод, что этот динозавр мог совершать быстрые и точные движения головой не теряя при этом из виду свою потенциальную жертву. Кроме того, спинозавр обладал длинной, опущенной вниз мордой, и такое строение значительно улучшало ему поле обзора. Все эти особенности давали преимущество именно при охоте на мелкую добычу, в том числе и рыбу.
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Наука и техника , Наука
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