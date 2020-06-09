Учёные без раскопок составили карту древнего города 

Группа археологов из Гентского университета в Бельгии и Кембриджского университета смогли составить карту древнеримского города Фалерия Нови без раскопок. Время существования поселения датируется III-м веком.

Отмечается, что детально составить карту с рынками, храмами, банями, общественными памятниками и сетью водопроводных труб Фалерия Нови учёные смогли с помощью радиолокационного сканирования. Команда археологов проанализировала 30 гектаров древнеримского города.

В ходе работы исследователи получили примерно 4,5 Гб сведений о Фалерия Нови. Все данные были загружены на жёсткий диск, а позже представлены в виде подробной карты.

Археологи смогли получить информацию, которая поможет узнать много нового о людях древности — их быте и обычаях. И всё это без раскопок, а лишь при использовании новой техники сканирования земной поверхности, передаёт Leeds Life.

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