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Учёные без раскопок составили карту древнего города 

News.ru 1 час назад
Учёные без раскопок составили карту древнего города
Фото: leeds-live.co
Группа археологов из Гентского университета в Бельгии и Кембриджского университета смогли составить карту древнеримского города Фалерия Нови без раскопок. Время существования поселения датируется III-м веком.
Отмечается, что детально составить карту с рынками, храмами, банями, общественными памятниками и сетью водопроводных труб Фалерия Нови учёные смогли с помощью радиолокационного сканирования. Команда археологов проанализировала 30 гектаров древнеримского города.
В ходе работы исследователи получили примерно 4,5 Гб сведений о Фалерия Нови. Все данные были загружены на жёсткий диск, а позже представлены в виде подробной карты.
Археологи смогли получить информацию, которая поможет узнать много нового о людях древности — их быте и обычаях. И всё это без раскопок, а лишь при использовании новой техники сканирования земной поверхности, передаёт Leeds Life.
Как ранее писал NEWS.ru, 2100-летняя мумия из Древнего Египта, которую изначально идентифицировали как птицу, оказалась человеческим зародышем. Выяснилось это благодаря компьютерной томографии (КТ).
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Наука и техника , Наука , Бельгия , Фалерия
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