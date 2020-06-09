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В России обвинили Facebook в политической цензуре 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России обвинили Facebook в политической цензуре
Фото: РИА Новости
«Если Facebook продолжит игнорировать российские законы — необходимо повышать сумму штрафов, вплоть до полного изъятия доходов, получаемых соцсетью в России», — сказал газете ВЗГЛЯД медиа-эксперт Владимир Зыков, комментируя решение Facebook маркировать станицы медийных организаций, находящихся под контролем государств, и нежелание соцсети соблюдать российское законодательство.
«Facebook давно является глобальным разносчиком американской политики по всему миру. Называть эту площадку непредвзятой, как она себя изначально позиционировала, уже неверно. В тех странах, где у США есть хоть какие-то интересы, Facebook активно занимается ретрансляцией позиции американской администрации», — сказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСиМ) Владимир Зыков.
«Потому поведение Facebook можно назвать проявлением политической цензуры. Причем оправдания владельцев соцсети, вроде заявлений о защите интересов пользователей, выглядят несостоятельными, учитывая ярко выраженную одностороннюю направленность этих действий», — подчеркнул собеседник.
При этом Зыков напомнил, что Facebook уже несколько лет не выполняет законного требований о переносе в Россию серверов хранения данных российских пользователей. Не единожды представители соцсети обещали выполнить требования Роскомнадзора, однако по факту ничего сделано не было.
«Штрафы за нарушение закона компания попросту игнорирует. Однако в случае с Facebook применять блокировку было бы неправильно, потому что такая мера заденет интересы российских пользователей», — пояснил собеседник.
По мнению эксперта, эффективней было бы начать работу с рекламодателями Facebook. Оборот получаемых соцсетью средств на территории России составляет сотни миллионов рублей, и частичный арест этих денег был бы эффективной мерой воздействия на Facebook.
«Если же Facebook продолжит игнорировать нормы российского законодательства, думаю, надо идти по пути увеличения штрафов. Вплоть до полного изъятия доходов, получаемых Facebook на территории России», — заключил Зыков.
В начале июня стало известно, что администрация социальной сети Facebook начнет маркировать страницы медийных организаций, находящихся под контролем властей. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте компании.
Социальная сеть присвоит маркировку российскому Sputnik, иранскому Press TV и китайскому Xinhua News. Первоначальную маркировку на сайте получат 200 страниц. При этом, как заявил глава отдела политики кибербезопасности Натаниел Глейхер, Facebook не будет помечать американские СМИ, «поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость».
В ответ на это в МИА «Россия сегодня» заявили, что правительствам пора принимать эффективные меры по регулированию работы этой соцсети и положить конец ограничению свободы слова.
«Во многих странах, где работают редакции Sputnik, Facebook известен своей политической предвзятостью и цензурой, что зачастую прямо противоречит местным законам о защите свободы слова. Мы считаем, что правительствам пора начинать принимать эффективные меры, включая штрафные санкции, по регулированию работы этой социальной сети. Пора положить конец ограничениям свободы слова, которые нам фактически навязывают Соединенные Штаты через информационную монополию своих соцсетей», — цитировало заявление агентство РИА Новости.
Напомним, судебные приставы будут принудительно взыскивать с Twitter и Facebook назначенные судом штрафы в 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных.
Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных в России. В феврале суд оштрафовал Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждого. Twitter подал апелляционную жалобу, однако Таганский суд Москвы в середине марта признал штраф законным, передает РИА «Новости». О том, что штраф обжаловал и Facebook, не сообщалось.
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Наука и техника , Владимир Зыков , Роскомнадзор , Синьхуа , РИА Новости , ИА Sputnik , Деловая газета "Взгляд" , США
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