«Начинается новая эра космонавтики»

Die Welt (Германия) . И в этом Скоро наличие доступа в космос будет иметь стратегическое значение, прогнозирует. И в этом США подготовились к эре «нового космоса» лучше, чем Европа с ее доведенной до абсурда политикой. Американцы не только избавились от зависимости от России , но и строят планы на космический бизнес.

Когда недавно два американских астронавта отправились к Международной космической станции на ракете-носителе и пилотируемом корабле компании Илона Маска , шеф НАСА Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine) назвал это началом новой эры пилотируемой космонавтики. Это действительно так — по многим причинам.

Во-первых, теперь США избавятся от зависимости от российской космической техники, которая продолжалась почти десять лет. После того как была закрыта программа «Шаттл» в 2011 году, у Соединенных Штатов не было собственной системы транспортировки людей в космос. Они могли отправлять астронавтов на МКС только с помощью ракет «Союз», запускаемых с космодрома Байконур

Во-вторых, осуществленный частной компанией запуск ракеты-носителя Falcon 9 и пилотируемого космического корабля Crew Dragon показал, что государство в будущем будет играть в космонавтике не такую большую роль, а если учесть огромные финансовые затраты, то другого выхода у него и нет.

Во времена холодной войны и под воздействием шока, вызванного запуском первого советского спутника Земли, космонавтика стал практически по-военному организованной отраслью. Сегодня же появилась возможность предоставить рыночным силам большую свободу действий, благодаря чему разработка и строительство космических кораблей и ракет будет вестись эффективнее, а космонавтика в целом станет менее затратным делом. Считается, что ракета-носитель «Фалькон-9» Илона Маска — самое недорогое транспортное средство для полетов в космос на данный момент.

Возросшую роль частных аэрокосмических фирм уже называют «новым космосом» (New Space). Но этот слоган не скроет того факта, что полеты в космос даже при максимальной эффективности бизнеса останутся весьма затратными и большинство проектов никогда не будут прибыльными. В 2024 году США намереваются вновь отправить людей на Луну, но пока для этого нет бизнес-модели, которая позволила бы окупить затраты на проект, не говоря уже о том, чтобы сделать его прибыльным.

За высадку на Луну и в будущем придется платить деньгами налогоплательщиков. Это в принципе относится ко всем научным проектам, а высадка на Луну прежде всего служит интересам науки.

Но в этом деле есть и другие аспекты.

«Мы должны подарить людям надежду. Мы должны дать им что-то, на что они будут взирать как на мечту», — говорит Джим Брайденстайн, имея в виду вторую после «Аполлона» пилотируемую лунную программу США.

Она получила символическое название «Артемида». В греческой мифологии Артемида — богиня Луны, а также сестра-близнец Аполлона.

И с «Артемидой» НАСА делает основную ставку на частные компании. В данном случае это концерн «Боинг», который строит сверхтяжёлую ракету-носитель (Space Launch System) и пилотируемый корабль с красивым названием «Орион». Духу «нового космоса» соответствует и то, что впервые зарубежной компании доверили выполнение важнейшего инфраструктурного проекта для пилотируемой миссии США.

Стыкующийся с космическим кораблем «Орион» модуль ЕSМ, в котором находятся все важнейшие системы жизнеобеспечения астронавтов, поставит европейский концерн «Аэробус». Модули для запланированного на 2021 год беспилотного пробного полета, а также для первого полета астронавтов, которые на первом этапе должны лишь облететь Луну, поручили построить конструкторам из Бремена. Недавно они получили заказ на третий модуль ЕSМ, который будет использоваться в 2024 году во время первой высадки людей на Луну в рамках программы «Артемида».

Это можно интерпретировать так, что американцы всерьез планируют новый пилотируемый полет на Луну. Трамп уже заявил, что мечтает о том дне, когда рука человека воткнет американский флаг в марсианский грунт.

Аэрокосмические компании и раньше принимали государственные, финансируемые деньгами налогоплательщиков заказы. Так было и с «новым космосом». Но существуют и космические проекты, с помощью которых в перспективе можно будет зарабатывать деньги. Например, Илон Маск и Джефф Безос (Jeff Bezos) мечтают отправлять в околоземное пространство платежеспособных туристов и селить их там в специально размещенных на орбите космических отелях.

Обоим известно также, что деньги можно зарабатывать и на коммерческих спутниковых сетях, которые по всему миру обеспечивают мобильную связь и доступ к интернету. Маск уже начал выстраивать подобную сеть под названием «Старлинк». Она состоит из десятков тысяч мини-спутников с длинным сроком эксплуатации и должна начать функционировать в Северной Америке в следующем году.

Еще одна возможность прибыльного использования космоса — добыча ценного сырья на астероидах или лунного гелия-3, который может использоваться как топливо для термоядерных реакторов.

В США работают сейчас несколько конкурирующих между собой аэрокосмических фирм, благодаря чему Америка лучше подготовлена к новой эре космонавтики, чем Европа. В течение многих лет европейские ракеты «Ариан» были лидерами на рынке коммерческих запусков спутников. Но в эру «нового космоса» конкурентоспособность ракет «Ариан» оказывается под угрозой. Запуски ракет можно теперь заказывать не только в США, но и там, где это обходится значительно дешевле — например, в Индии или Китае.

В связи с этим важна скорее сдержанная активность Европы в поисках собственного доступа в космос. Этот аспект стратегически значим и может обеспечить Европе независимость.