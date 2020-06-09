Рогозин развенчал мифы о Crew Dragon

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о своем отношении к запуску космического корабля Илона Маска. По мнению Рогозина, вокруг Crew Dragon создано слишком много мифов.

По мнению Рогозина, назвавшего запуск «якобы частного» космического корабля «эпохальным» (именно так, иронично, в кавычках), является следствием закрытия в 2011 году американской программы полета пилотируемых кораблей к МКС.

«Оказавшись без собственной транспортной космической системы, NASA судорожно искало решение, и оно было найдено: колоссальные средства были выделены на создание сразу трех пилотируемых кораблей, причем заказ был распределен между несколькими компаниями — Lockheed Martin (лунный корабль Orion), SpaceX (Crew Dragon) и Boeing (Starliner)», — заявил Рогозин.

Также он подчеркнул, что строительство и запуск Crew Dragon осуществлялись за счет финансирования правительством США.

«Вопреки расхожему мнению глава SpaceX строил корабли не на свои кровные, а за счет средств американских налогоплательщиков», — приводит слова главы Роскосмоса издание «Царьград»

Кроме того, Рогозин подчеркнул, что на создание детища Маска власти США выделили сумму, которая в три раза больше, чем та, что планируется на разработку намного более сложного российского лунного корабля «Орел», да и сам космодром «Восточный» обошелся в 2,5 раза дешевле, чем Crew Dragon.