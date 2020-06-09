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Дмитрий Рогозин развенчал мифы о Crew Dragon 

Экспресс газета 3 часа назад
Рогозин развенчал мифы о Crew Dragon
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о своем отношении к запуску космического корабля Илона Маска. По мнению Рогозина, вокруг Crew Dragon создано слишком много мифов.
По мнению Рогозина, назвавшего запуск «якобы частного» космического корабля «эпохальным» (именно так, иронично, в кавычках), является следствием закрытия в 2011 году американской программы полета пилотируемых кораблей к МКС.
«Оказавшись без собственной транспортной космической системы, NASA судорожно искало решение, и оно было найдено: колоссальные средства были выделены на создание сразу трех пилотируемых кораблей, причем заказ был распределен между несколькими компаниями — Lockheed Martin (лунный корабль Orion), SpaceX (Crew Dragon) и Boeing (Starliner)», — заявил Рогозин.
Также он подчеркнул, что строительство и запуск Crew Dragon осуществлялись за счет финансирования правительством США.
«Вопреки расхожему мнению глава SpaceX строил корабли не на свои кровные, а за счет средств американских налогоплательщиков», — приводит слова главы Роскосмоса издание «Царьград»
Кроме того, Рогозин подчеркнул, что на создание детища Маска власти США выделили сумму, которая в три раза больше, чем та, что планируется на разработку намного более сложного российского лунного корабля «Орел», да и сам космодром «Восточный» обошелся в 2,5 раза дешевле, чем Crew Dragon.
Утверждение о том, что частная компания впервые построила и запустила космический корабль Рогозин назвал «странным», напомнив о том, что Boeing и Lockheed Martin (основные конкуренты SpaceX), тоже не национализированы и являются не менее частными, чем компания Маска, а тесные связи всех трех компаний с Пентагоном не подлежат сомнению.
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Комментарии 9
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Boeing , Пентагон , Роскосмос , SpaceX , NASA
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