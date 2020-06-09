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Разгадана тайна загадочного шестиугольника на Сатурне 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Разгадана тайна загадочного шестиугольника на Сатурне
Фото: depositphotos/lenyvavsha
Ученые Гарвардского университета разгадали тайну загадочного шестиугольника в атмосфере Сатурна. Этот феномен впервые был замечен в начале 80-х годов, сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что шестиугольник в поперечнике насчитывает порядка 25 тысяч километров. Его территория равна примерно четырем земным шарам.
Исследователям же удалось выяснить, что вихрь, который образует этот таинственный объект, простирается вглубь атмосферы на тысячи километров.
Предполагается, что на Сатурне образуются широтные течения, которые меняют направления. При этом в высоких широтах формируются полярные циклоны и высокоширотное течение с запада на восток.
Таким образом, самоорганизующаяся вихревая турбулентность ограничивает восточное течение, тем самым и образуются шестиугольные формы.
Ранее планетологи разгадали тайну загадочных каналов на Фобосе. Сообщалось, что необычные каналы на поверхности одного из спутников Марса были "прочерчены" гигантскими булыжниками, выброшенными с его поверхности после падения крупного астероида.
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Наука и техника , Гарвардский университет , Газета.Ru
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