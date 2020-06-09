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В NASA назвали даты выхода американцев в открытый космос 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Названы даты выхода американцев в открытый космос
Фото: pixabay.com
По предварительным данным, выход астронавтов запланирован на 26 июня и 1 июля.
Представитель NASA сообщил, что Астронавты Кристофер Кэссиди и Роберт Бенкен планируют осуществить два выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Отмечается, что выход запланирован для замены аккумуляторных батарей.
«Два первых выхода Кэссиди и Бенкена намечаются на 26 июня и 1 июля», — пишет РИА со ссылкой на источник.
В этом году по американской программе уже были осуществлены три выхода в открытый космос.
На данный момент на МКС также находятся и российские астронавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Дуглас Херли.
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Наука и техника , Анатолий Иванишин , Кристофер Кэссиди , NASA , РИА Новости
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