Составлена первая карта лунных камнепадов 

Астрономы из немецкого Института изучения Солнечной системы общества Макса Планка и геологи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха составили первую в своем роде глобальную карту камнепадов, произошедших на спутнике Земли.

В Альпах камнепады — достаточно привычное явление. В 2015 году, например, с вершины Мель де ла Нива обрушился кусок скалы объемом в полторы тысячи кубометров. По пути вниз он раскололся на множество осколков, один из которых проделал путь в 1400 метров, оставив за собой за собой след в виде длинной просеки в лесу.

По всей видимости, именно близость подобных природных явлений сподвигла швейцарских и немецких ученых на изучение лунных камнепадов, тем более, что те похожим образом оставляют за собой длинные следы — но в слое реголита. Это явление открыли еще первые беспилотные станции, достигшие Луны, а позже следы лунных камнепадов изучили экипажи «Аполлонов».

Однако полную картину камнепадов на Луне ученые смогли составить только сейчас. «Наиболее часто на Луне падают вниз куски скал размером в семь-девять метров, и первые зонды просто не всегда могли их разглядеть», — объясняет один из авторов исследования, Валентин Бикель из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Только станция НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter, запущенная в 2009 году, сделала карту лунной поверхности с разрешением и покрытием, достаточным для того, чтобы разглядеть все камнепады.

С помощью специально обученного искусственного интеллекта немецкие и швейцарские ученые проанализировали более двух миллионов снимков, сделанных американской станцией. Результатом этого анализа стала подробная карта 136610 камнепадов, произошедших между восьмьюдесятью градусами северной и южной широты спутника. «Эта карта впервые дает нам возможность изучить камнепады на другом небесном теле, а главное — их причины», — говорит доктор Урс Малл из Института изучения Солнечной системы общества Макса Планка.

До сих пор считалось, что камни откалываются от скал на Луне сами, но, как теперь выяснилось, причиной камнепадов — прямой или косвенной — в восьмидесяти процентов случаев являются астероиды. Как утверждают составители карты, большая часть камнепадов находится вблизи астероидных кратеров, и, по всей видимости, одни куски скал откололись в момент их падения, а некоторые — позже.

Ученые смогли обнаружить камнепады рядом с астероидными кратерами даже в тех лунных ландшафтах, которые сформировались несколько миллиардов лет назад, и поскольку следы там все еще видны, то есть предположение, что подвижки в этих частях поверхности Луны все еще продолжаются.

В иных случаях причины камнепадов носили сейсмический или вулканический характер. Поэтому, как считают авторы исследования, составленная ими карта может быть полезна также и для определения районов соответствующей активности на спутнике Земли, особенно, с учетом планируемых в будущем лунных миссий.