Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в своей статье в журнале Forbes.

По его словам, после успешного испытания корабля в Вашингтоне принялись осыпать его шутками и насмешками, хотя «уместно было бы поблагодарить наш "Союз", его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль».

Он добавил, что Россия не получила никаких слов благодарности или «профессионального благородного отклика» со стороны американцев.

Ранее Рогозин заявил, что появление у США собственного космического корабля, способного доставлять астронавтов на МКС, не испортило настроение российской госкорпорации. По его словам, так же, как картины Леонардо да Винчи , Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и «предоставленный "Роскосмосом" американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен».

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к станции стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.