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Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon 

Lenta.ru и ещё 6 43 минуты назад
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в своей статье в журнале Forbes.
По его словам, после успешного испытания корабля в Вашингтоне принялись осыпать его шутками и насмешками, хотя «уместно было бы поблагодарить наш "Союз", его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль».
Он добавил, что Россия не получила никаких слов благодарности или «профессионального благородного отклика» со стороны американцев.
Ранее Рогозин заявил, что появление у США собственного космического корабля, способного доставлять астронавтов на МКС, не испортило настроение российской госкорпорации. По его словам, так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и «предоставленный "Роскосмосом" американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен».
30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к станции стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.
После введения санкций в отношении российской космической отрасли Рогозин предложил США отправлять астронавтов на МКС при помощи батута. 31 мая основатель SpaceX Илон Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon. «Батут работает», — заявил он и рассмеялся вместе с главой НАСА Джеймсом Брайденстайном. Позднее Рогозин сообщил, что ему юмор понравился.
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Комментарии 7
Наука и техника , Видео , Санкции , Леонардо да Винчи , Дмитрий Рогозин , Джеймс Брайденстайн , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , NASA , Forbes , США
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