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Супербыстрый микроскоп уловил движение света 

Популярная механика 3 часа назад
Супербыстрый микроскоп уловил движение света
Фото: Популярная механика
Ученые впервые смогли увидеть движение света, проходящего через кристалл, с помощью микроскопа.
Исследование, проведенное с помощью сверхбыстрого просвечивающего электронного микроскопа, открывает перед учеными новые возможности. Теперь специалисты могут не только наблюдать явления, которые раньше они были вынуждены моделировать, но и использовать микроскопию для изучения поведения таких частиц, как фотоны и электроны.
Предыдущие аналогичные работы ограничивались изучением атомов или квантовых точек. В новом исследовании команда использовала фотонные полости. Это наноскопические кристаллы, в которых ученые смогли наблюдать взаимодействие электронов и фотонов.
«Это первый случай, когда мы можем видеть движение света, а не полагаться на компьютерное моделирование», — прокомментировали авторы работы.
Сейчас исследователи ожидают, что их работа поможет решить критическую проблему в квантовых вычислениях, связанную с кубитами. Ученые считают, что их техника улавливания света может сделать квантовые компьютеры значительно более стабильными.
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