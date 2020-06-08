Найдены остатки средневекового оборонного кольца Новгорода

Ученые Института археологии РАН во время раскопок в Новгороде обнаружили остатки деревянной башни и крепостной стены Окольного города — внешнего оборонительного новгородского укрепления времен средневековья, сообщила пресс-служба института.

Находка сделана на Софийской набережной Новгорода.

«О том, что здесь проходила стена Большого Окольного города, известно по описям Новгорода 1626 и 1675 годов, но части конструкций оборонительных сооружений XVI–XVII веков обнаружены в этом месте впервые. Судя по письменным источникам, открыты остатки Досланьской проездной башни и участок стены близ Борковской башни», — передает РИА «Новости» слова замдиректора Института археологии РАН Петра Гайдукова.

Строительство вала Окольного города со стенами и башнями началось в конце XIV века, в период наивысшего расцвета Новгородского государства. Вал опоясывал разраставшийся Новгород по обе стороны Волхова и был в то время вторым рядом военно-оборонительных сооружений города после Новгородского кремля (Детинца). Отечественные археологи начали изучать укрепления Окольного города с конца 1940-х годов, но некоторые участки остались мало исследованными.

Первоначально башни были построены только по периметру вала. Но в 1580 году стена с башнями была перестроена так, чтобы вести пушечный бой. Чтобы обеспечить защиту города с реки, были построены деревянные стены с башнями по линии берега на Софийской и Торговой сторонах. Крепостная стена на берегах Волхова была возведена на небольшой подсыпке и также выполняла роль дамбы, защищая жилые и хозяйственные постройки от весенних паводков. Но в XVII веке стены постепенно обветшали, и в 1701 году по приказу Петра I они были разобраны.

Новгородская археологическая экспедиция ИА РАН исследовала культурный слой в районе Софийской набережной и остатки деревянных строений. Изучение письменных источников показало, что они принадлежат береговой линии стены Окольного города и проездной Досланьской башне, стоявшей в конце одноименной улицы.

Точное определение местоположения Досланьской башни позволит уточнить расположение соседней южной башни — Борковской, а также выходившей к ней Борковой улице, которая, по данным предыдущих археологических наблюдений и планам города XVIII века, спускалась к берегу Волхова.

Напомним, в июле 2019 года саркофаги с останками сподвижников сына Долгорукого нашли в Великом Новгороде.