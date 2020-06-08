Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье разработали сорбент для очистки воды от радиации 

Российская Газета 55 минут назад
Разработан сорбент для очистки воды от радиации
Фото: iStock
Ученые Школы естественных наук (ШЕН) Дальневосточного федерального университета в сотрудничестве с коллегами из Института химии Дальневосточного отделения РАН разработали технологию очистки воды от опасных радиоактивных элементов, сообщила пресс-служба ДВФУ.
В основе метода — синтез сорбента на основе композитного порошка из "вольфрамовой бронзы". С его помощью можно очищать техническую и питьевую воду от опасных радионуклидов цезия и стронция, а также перерабатывать жидкие радиоактивные отходы.
Новый композитный сорбент можно применять для очистки жидких радиоактивных отходов, которые образуются при эксплуатации ректоров атомных станций, и ликвидации последствий техногенных аварий. Разработка позволяет выводить из природных объектов опасные радионуклиды, которые способны накапливаться в организме, замещая калий и кальций.
По словам аспиранта ШЕН ДВФУ Артура Дранькова, ученые разработали несколько вариантов применения сорбента. Например, гранулы можно поместить в загрязненную воду или использовать таблетки сорбента в проточных фильтрах.
"По нашему мнению, эксплуатационные свойства сорбционного материала не уступают аналогам, произведенным по более дорогостоящим технологиям. Это дает надежду, что наш метод синтеза будет воспринят представителями промышленности как более практичный и технологически эффективный", — заметил Артур Драньков.
Сорбенты могут служить минимум пять циклов. По расчетам ученых использованную субстанцию можно будет спекать в высокоплотную керамику для дальнейшего безопасного захоронения. Разработка этой технологии станет вторым этапом работ, которые идут по гранту Российского фонда фундаментальных исследований для молодых ученых, обучающихся в аспирантуре.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Российская Газета: последние новости
Петербургские ученые выяснили, как динозавры "остужали мозги" Петербургские ученые выяснили, как динозавры "остужали мозги" ВВС США: На орбите обломки бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров ВВС США: На орбите обломки бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров Эксперт сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах Эксперт сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Комментарии
Наука и техника , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Холопа» Милош Бикович ушел в монастырь
Звезда «Холопа» Милош Бикович ушел в монастырь
На Украине нашли способ ударить по Сибири
На Украине нашли способ ударить по Сибири
Покойный Кокшенов оказался тайно женат
Покойный Кокшенов оказался тайно женат
Лондон обвинил Германию в предательстве
Лондон обвинил Германию в предательстве
Названный хряком белорусский оппозиционер гарантировал Лукашенко безопасность
Названный хряком белорусский оппозиционер гарантировал Лукашенко безопасность
Видео
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
00:36
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
01:40
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение