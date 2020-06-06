Мир остался без Telegram

На момент публикации этой новости (23:36 по московскому времени) по всему миру до сих пор не работает Телеграм (Telegram).

Кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов, перестал работать около получаса назад.

Официальной информации о причинах возникшей проблемы на данный момент нет. Пользователи по всему миру пытаются разобраться с проблемой, но до сих пор не могут получить доступ личным аккаунтам.