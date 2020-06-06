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Telegram перестал работать по всему миру 

SPORT24.ru 32 минуты назад
Мир остался без Telegram
Фото: РИА Новости
На момент публикации этой новости (23:36 по московскому времени) по всему миру до сих пор не работает Телеграм (Telegram).
Кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов, перестал работать около получаса назад.
Официальной информации о причинах возникшей проблемы на данный момент нет. Пользователи по всему миру пытаются разобраться с проблемой, но до сих пор не могут получить доступ личным аккаунтам.
«У многих пользователей наблюдаются проблемы с доступом к Telegram. Команда уже в курсе и работает над восстановлением работоспособности», — сообщили в официальной группе Телеграма.
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