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Учёные предрекли человечеству новые эпидемии и вирусы 

News.ru и ещё 1 31 минуту назад
Человечеству предрекли новые эпидемии и вирусы
Фото: globallookpress.com
Коронавирус — не последняя пандемия, с которой столкнулось человечество. Мир столкнётся с новыми эпидемиями, так как люди создали «идеальные условия» для появления новых вирусов.
Только за последние два десятка лет человечество столкнулось с такими шестью масштабными напастями, как Эбола, птичий грипп, свиной грипп, SARS, MERS и COVID-19.
От пяти пуль мы уклонились, шестая нас достала. И это не последняя пандемия, с которой мы столкнулись, — рассказывает в интервью BBC профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис.
Вся причина в том, что человек нещадно «эксплуатирует природу»: вырубает лес, вторгается в места обитания диких животных, а после этого подхватывает от них заболевания.
Учёные уже доказали, что изменение людьми ландшафтов с низким уровнем разнообразия форм жизни под поля и плантации чаще несут риск заражения той или иной инфекцией.
На сегодня учёные создали целую схему, чтобы предотвратить новые возможные эпидемии. Она позволяет выделить среди тысяч бактерий и вирусов, поражающих диких животных, самые опасные для человека. И если такой патоген обнаружен, рекомендуется скорее заняться созданием защиты от него, не дожидаясь, пока возникнет волна новой эпидемии.
Для этого в первую очередь нужно следить за локациями, где человек и дикие животные могут вступить в контакт. Это стихийные рынки, фермы на краю лесов и прочее.
Ранее NEWS.ru сообщал, что европейским странам грозит массовая вспышка кори, если они не возобновят плановую вакцинацию, остановленную из-за пандемии коронавируса. Пандемия не вызвала сбоев в поставках вакцин и у европейских стран достаточно запасов для возобновления прививочной кампании.
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Наука и техника , Наука , Эпидемия , Коронавирус
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