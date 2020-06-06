Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные назвали примерный срок извержения супервулкана в США 

News.ru 49 минут назад
Назван срок извержения супервулкана в США
Фото: Harry Laub/imageBROKER.com/Global Look Press
Супервулкан Йеллоустонского национального парка, питающий множество гейзеров и грязевых пятен, постепенно теряет силу. По мнению учёных, последние извержения, произошедшие около 9 млн лет назад, доказывают — катаклизмы происходят каждые 500 000 лет.
Однако за 3 млн лет регион пережил только три стихийных бедствия. По мнению геологов, если новый взрыв произойдёт, то примерно через 900 000 лет. Несмотря на это, вулканологи постоянно следят за состоянием парка, чтобы вовремя предупредить об опасности, пишет Science Alert.
Накануне британские геологи из Университета Лестера нашли два неизвестных ранее мегаизвержения Йеллоустоунской горячей точки. По их мнению, катаклизмы произошли в эпоху миоцена — около 9 млн лет назад.
Вулканическая порода на юго-западе кальдеры, на границе с американскими штатами Айдахо и Невада, появилась после двух мощных стихийных бедствий, уверены специалисты. Её толщина достигает на отдельных участках 100 метров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные нашли на территории Мексики древнейшее и самое крупное на сегодняшний день строение эпохи цивилизации майя. Археологи традиционно считали, что исчезнувшее государство развивалось постепенно.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
News.ru: последние новости
Учёные назвали коронавирус особо опасным для лысых мужчин Учёные назвали коронавирус особо опасным для лысых мужчин Учёные ожидают летом засуху в Крыму Учёные ожидают летом засуху в Крыму Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и мире Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и мире
Комментарии 3
Наука и техника , Наука , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ предупредили о провокациях НАТО на параде Победы
В РФ предупредили о провокациях НАТО на параде Победы
Турция ответила на призыв к войне Греции
Турция ответила на призыв к войне Греции
«Гнусная и подлая провокация со стороны Чехии»
«Гнусная и подлая провокация со стороны Чехии»
«Вам помощь нужна медицинская»: Шнуров ответил Валерии
«Вам помощь нужна медицинская»: Шнуров ответил Валерии
Россияне пытались отбить у полиции убившего сына отца
Россияне пытались отбить у полиции убившего сына отца
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Названа внезапная причина заражения коронавирусом
00:57
Названа внезапная причина заражения коронавирусом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение