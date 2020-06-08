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Аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины
Фото: предоставлено Фондом перспективных исследований
Глубоководный автономный аппарат «Витязь» во время погружения на дно Марианской впадины для измерения ее глубины получил результат на 1 тыс. метров меньше показателя, установленного в 1957 году советскими исследователями. Также в ходе экспедиции аппарат открыл новое течение, рассказал заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.
По его словам, в прошлом веке в данной точке Марианской впадины работало судно Академии наук СССР «Витязь».
«Нашим аппаратом была зафиксирована глубина в 10028 метров. А судно времен СССР зафиксировало глубину в 11022 метра. Это говорит о том, что есть информация к размышлению — то ли предыдущий «Витязь» некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Все это подлежит осмыслению и анализу», — передает ТАСС слова Денисова.
Он подчеркнул, что по имеющимся сейчас данным, нельзя говорить о том, что точно измерена предельная глубина Марианской впадины. Дело в том, что измерение глубины происходит по замерению скорости звука, а она с глубиной серьезно меняется и зависит от многих гидрофизических параметров.
«Говорить, что у нас есть полное представление о Марианской впадине по данным, полученным со дна, не приходится. Это достаточно активное геологическое образование, подверженное изменениям», — заключил заместитель гендиректора ФПИ.
Как рассказал Денисов, во время всплытия аппарат «Витязь» отнесло далеко от точки предполагаемого выхода на поверхность.
«При первом всплытии мы «поймали» аппарат в девяти километрах от корабля, хотя предполагали, что он всплывет поближе. Это говорит о том, что там есть течения, до сих пор не описанные», — отметил Денисов.
Напомним, российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» в преддверии Дня Победы впервые погрузился на дно Марианской впадины и установил там вымпел в честь Победы в Великой Отечественной войне.
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Комментарии
Наука и техника , День Победы , Гражданская война , Игорь Денисов , Фонд перспективных исследований , РАН , ИТАР-ТАСС
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