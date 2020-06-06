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Японский врач назвал вероятность второй волны коронавируса в 90% 

ТК «Звезда» и ещё 1 32 минуты назад
«Может мутировать»: Вероятна ли вторая волна COVID-19
Фото: NIAID globallookpress
Акихиро Сато считает, что теплый воздух или влажность не влияют на коронавирус, поэтому летом его распространение не прекратится.
Вероятность второй волны распространения коронавируса составляет около 90% и может начаться в июле или августе. Такой прогноз сделал известный в Японии инфекционист, автор пособия по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе, Акихиро Сато.
«Вероятность второй волны заражений новым типом коронавирусной инфекции большая, около 90%. Определить, когда она придет, очень сложно. Скорее всего, это будет осенью или зимой. Но вполне может случиться и так, что вторая волна придет и раньше — в июле или августе», — приводит РИА Новости слова Сато.
Он считает, что теплый воздух или влажность не влияют на коронавирус, поэтому летом его распространение не прекратится. В качестве примера, инфекционист привел Таиланд и Бразилию, где несмотря на жару бушует пандемия.
Акихиро Сато сообщил, что отличительной особенностью второй волны пандемии от разовой вспышки будет являться одновременное возникновения очагов заражения в разных регионах страны.
«Еще один момент — это мутации самого вируса. Сейчас он распространился в Южной Америке, там могут быть мутации. Не исключено, что в результате мутаций вирус станет более смертоносным», — пояснил инфекционист.
Врач считает, что государствам необходимо готовиться ко второй волне коронавируса. Людям стоит по-прежнему избегать закрытых помещений, большого скопления людей, мыть руки и носить маски. В свою очередь властям нужно уметь переключаться на режимы «OFF» и «ON».
«Строго придерживаться самоизоляции, когда это необходимо, и снимать ограничения, когда это возможно. Иначе люди просто не выдержат», — сказал Сато.
Инфекционист добавил, что в странах должен быть достаточный запас масок, перчаток, халатов. Необходимо подготовить больничные койки, а также создать возможность переориентировать обычные палаты и больницы под коронавирусные.
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Наука и техника , Акихиро Сато , РИА Новости , Япония
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